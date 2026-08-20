Meta前員工出庭作證：臉書、Instagram安全功能形同虛設

Meta一名前員工今天作證表示，Meta旗下臉書（Facebook）和Instagram的部分安全工具「設計上註定失敗」，這與公司在加州具里程碑意義審判中採取的辯護策略相左。

法新社報導，Meta已連續第2天駁斥美國多州聯合提出的訴訟。這些州指控Meta故意設計讓兒童上癮的產品，並收集他們的資料，同時誤導公眾。

這家社群媒體巨擘若敗訴，可能面臨2000億美元（約新台幣6.4兆元）罰款，被迫對商業模式進行根本性改變，並對科技業造成劇烈衝擊。

Meta不否認包括青少年在內的部分用戶，在旗下兩大核心App上有過負面經驗，但公司堅稱已推出相關功能，以降低這些風險。

Meta辯護律師施密特（Paul Schmidt）昨天在開庭陳詞中表示：「毫無疑問，Meta既已意識到人們可能在使用社群媒體時遇到困難，也一直設法推出工具來協助他們。」

然而，Meta將其中部分工具設為須由用戶主動選擇啟用，意味著使用者必須自行開啟這些功能，其中包括 2021年推出的「休息一下」功能，可讓使用者設定提醒，在瀏覽Instagram一段時間後休息。

曾任Meta工程總監的貝哈（Arturo Bejar）在為期預計約6週的審判第2天出庭作證時表示：「依我的經驗，『休息一下』是設計上註定失敗的功能。」

貝哈是首位出庭作證的證人，他主張Meta透過鼓勵用戶在Facebook與Instagram上花費越來越多的時間，將公司利潤置於用戶安全之上。

這項策略導致公司做出將安全功能設為選擇性啟用等決定，其中包括用於遏制無限滑動頁面或限制引誘性推播通知的工具。

貝哈今天表示：「通知的設計和製作目的，就是要讓人們回來使用，好讓他們停留更久、為公司創造更多收益。這些功能根本不是為了用戶的心理健康…或安全而設計的。」

就在開庭前幾天，Meta曾試圖阻止貝哈出庭作證，但遭法官駁回。