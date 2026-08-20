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美政府債務突破40兆美元！財政部急出手 壓長期借貸成本

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國政府債務周二首度突破40兆美元。數據公布前，美國財政部突然宣布加倍長天期公債回購規模，試圖壓低借貸成本。美聯社
美國政府債務周二首度突破40兆美元。數據公布前，美國財政部突然宣布加倍長天期公債回購規模，試圖壓低借貸成本。美聯社

美國政府債務首度突破40兆美元大關，而且正以疫情以來最快速度膨脹。金融時報估算，過去1年就增加3兆美元，相當於每天增加約79億美元。更令市場不安的是，美債殖利率上升推高政府利息支出，形成「債務愈高、利息負擔愈重、又得借更多錢」的惡性循環。就在40兆美元數據公布前數小時，美國財政部突然宣布，將長天期公債回購規模至少增加一倍，試圖壓住長期借貸成本。

財政部周三公布數據顯示，截至周二，政府未償債務總額達40.05兆美元。2022年1月才突破30兆美元，短短約4年半又增加逾10兆美元，而10年前債務大約是19.4兆美元。

智庫聯邦預算問責委員會（CRFB）資深政策主管戈德溫（Marc Goldwein）形容，40兆美元就像汽車儀表板上「不斷閃爍的引擎警示燈」，雖不代表引擎明天就會熔毀，但已清楚顯示問題嚴重，「不只是規模，還包括我們抵達這個數字的速度」。

目前公眾持有的聯邦債務已超過32兆美元，大致相當於美國一整年的經濟規模。美國國會預算處（CBO）預估，這筆債務占GDP比率將在2030年前突破二戰結束後創下的106%高峰，2036年進一步升至120%。

借錢愈來愈貴，陷入惡性循環

眼前更迫切的問題，是投資人開始要求更高的報酬才願意持有美國公債。

美債殖利率自6月底以來大幅攀升。美國上周標售30年期公債時，借貸成本創2001年以來最高；周三標售10年期公債的殖利率也升至2007年以來最高。期限溢價上升、財政赤字疑慮，以及AI投資熱潮帶動企業大量發債、與公債爭奪資金，都增加殖利率上漲壓力。

殖利率升高，也讓龐大債務成為更沉重的負擔。今年以來，政府債務利息支出已接近1.2兆美元，除社會安全和聯邦醫療保險（Medicare）之外，高於其他預算支出，包括國防支出。

Yardeni研究公司總裁兼首席投資策略師雅德尼（Ed Yardeni）警告，這可能形成惡性循環。市場若因龐大債務而要求更高利率，政府利息支出就會進一步增加，反過來讓債務問題更加嚴重。

財政部突出手，長債殖利率急降

財政部周三宣布將長天期公債回購規模至少加倍，官方理由是提供「更大的流動性支持」。但華爾街認為，真正的目標可能是控制長端殖利率。財長貝森特（Scott Bessent）先前多次表示，政府擁有壓低殖利率的「龐大工具箱」，這次被市場視為開始把工具拿出來用。

市場迅速反應，30年期美債殖利率一度大跌7個基點至5.21%。花旗集團策略師並建議客戶做多20年期美債。

花旗由Jason Williams領軍的策略師團隊認為，財政部這次行動是為了控制長端殖利率，而不只是維持市場正常運作。加上通膨降溫，可能為未來幾個月美債反彈創造條件。不過，也有市場人士質疑，單靠擴大回購能否長期壓住殖利率，因為造成長債賣壓的財政問題並未消失。

川普誓言減赤，債務卻愈滾愈大

美國財政赤字目前並沒有快速縮小的跡象。財政部最新數據顯示，7月預算赤字達4,323億美元，創2021年3月以來單月最高，今年迄今赤字已逼近1.8兆美元，高於去年同期。

川普2025年重返白宮時承諾削減浪費性政府支出，貝森特也曾表示，要在川普任期結束前把財政赤字降至GDP的3%。

但川普2025年力推的《大而美法案》大幅減稅，預計到2034年將使債務增加逾4兆美元。他還要求把年度國防支出提高逾五成至1.5兆美元，將是美國史上規模最大的國防預算要求。

兩黨政治僵局也讓問題更難處理。共和黨長期反對透過加稅增加收入，而兩黨都不願大幅削減老年醫療和退休福利。

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