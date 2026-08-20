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美南卡參議員黨內選舉坦言不熟台灣議題 對手批不適任

中央社／ 南卡哥倫比亞市19日綜合外電報導

美國南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員達琳．葛蘭姆．諾多恩（Darline Graham Nordone）昨晚在黨內選舉辯論會上，坦言自己不熟台灣及南海議題，被競選對手批評不適任。

達琳．葛蘭姆．諾多恩的兄長是已故共和黨籍南卡聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）。在葛蘭姆去世後，他的參院懸缺席次由胞妹諾多恩接任，直到明年1月任期結束為止。

共和黨已舉行南卡參議員特別初選，有10名共和黨人參選，諾多恩與共和黨籍南卡聯邦眾議員諾曼（Ralph Norman）票數最高，將於下週進行決選，勝者將代表共和黨參與11月期中選舉。

美聯社等媒體報導，諾多恩在下週決選前的辯論會上，被問及：「台灣與南海是否攸關美國國家安全？如果是，原因何在？又是如何涉及國安？」

諾多恩一度語塞，最後坦言：「國家安全不是我的強項。」她接著說：「我對國家安全議題沒有那麼了解。」

對此，她的競選對手諾曼暗示，諾多恩的回答顯示她不具擔任這項職務的資格。

諾曼指出：「既然是她自己選擇競選美國參議院，任期長達6年，就必須充分熟悉即將面對的各項議題。這不是可以靠上任後邊做邊學的工作，妳不能這麼做。」

諾多恩與兄長葛蘭姆形成強烈對比。葛蘭姆在參議院任職數十年間，以積極參與外交政策聞名，曾經多次出訪，有時與美國國會議員組團會見國際領袖，並親自走訪爭議地區。

葛蘭姆曾多次訪問台灣，包括2022年率團訪台兩天，期間與時任總統蔡英文及台灣國防部長會面。

台灣議題 議員 共和黨

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