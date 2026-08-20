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路透民調：美多數選民認為 川普重返執政後不當牟利

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，多數美國人認為，總統川普及其家人重返執政後，透過加密貨幣不當牟利，且川普政策決定受到私人商業往來影響。

路透社/益普索於8月14日至17日期間，對全美1166名成年人進行線上民調。調查結果誤差範圍為全體美國人正負3個百分點，民主黨、共和黨及獨立選民正負5個百分點。

這份民調發現，川普所屬的共和黨中，有半數認為川普讓自身商業利益考量影響決策。由於川普曾承諾要整頓華府的貪腐，這項結果相當引人注目。

川普出身紐約房地產家族，從政前已將自己的名字打造成全球知名品牌。去年，他從家族的加密貨幣事業中賺取超過14億美元，包括世界自由金融公司（World Liberty Financial, WLFI）及川普迷因幣。

約63%的受訪者表示，川普及其家人以這種方式獲利並不適當，但有32%認為適當，其餘未回答。共和黨受訪者中，約3成覺得這些交易不恰當，但有7成認為適當。

川普 重返執政 路透 民調

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