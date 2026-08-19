捐贈大體遭盜賣器官 哈佛大學同意付近17億元和解

美國哈佛大學醫學院太平間先前傳出捐贈大體的器官或部位遭盜賣醜聞，據報波士頓一間法院今天批准和解方案，該大學同意支付5300萬美元（約新台幣16億9000萬元）和解金。

法新社報導，洛奇（Cedric Lodge）曾擔任哈佛大學（Harvard University）醫學院太平間主管人員，他已經在2023年被解僱。

洛奇先前承認盜竊大體器官或部位並販賣，他於去年12月遭判處8年刑期，其妻子則被判1年刑期。

美國檢方曾指出，從2018年至2022年，洛奇在這些捐贈給醫學研究及教育單位的大體被火化前，「竊取一些器官與其他部位」，且夥同妻子將遺骸出售給買家。

哈佛大學昨天在一封信中寫道，將尋求法院批准設立兩筆集體訴訟和解基金，總額達5300萬美元。

信件指出：「我們很感激能跟原告攜手合作共同推動，優先保障家屬及器官捐贈計畫，並避免曠日持久的訴訟。」

哈佛大學醫學院高層還在這封信件提到，洛奇違法行徑「卑鄙無恥、令人髮指，明目張膽違背我們醫學界的價值觀」。