規避法規全認了！美國佛奇前顧問涉隱匿COVID-19疫情相關文件

美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）前顧問莫倫斯（David Morens）今天承認共謀規避公共檔案法規，隱匿與研究經費及COVID-19疫情相關的政府文件。

路透社報導，現年78歲的莫倫斯在馬里蘭州格林貝（Greenbelt）聯邦法院出庭，對一項共謀指控認罪。莫倫斯曾於疫情期間在佛奇領導的國家過敏與傳染病研究院（NIAID）擔任資深官員。

莫倫斯今年4月遭到起訴，檢方稱他涉及一項計謀，企圖阻撓NIAID自2020年4月起所收到與COVID-19研究補助有關的公共檔案申請案。

莫倫斯將於11月12日面臨判決，最重5年有期徒刑。

他的律師貝勒維茲（Timothy Belevetz）在聲明中說：「莫倫斯博士今天認罪，已對自己的行為負責，且他會持續承擔相應責任。」

檢方表示，莫倫斯的認罪牽涉到美國國家衛生研究院（NIH）決定取消一項蝙蝠冠狀病毒相關研究補助，當時是基於COVID-19源起武漢實驗室的指控。獲得補助的公司曾將部分經費以次級補助形式提供給武漢實驗室。

檢方說，莫倫斯承諾協助恢復這項蝙蝠冠狀病毒研究補助，並反駁COVID-19源自實驗室外洩的說法。

檢方還說，莫倫斯與其他人預料外界可能會透過「資訊自由法」（Freedom of Information Act）申請取得他們通聯內容，因此同意使用莫倫斯的私人電子郵件帳號聯絡，而非他的政府電郵帳號。