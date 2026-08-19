美擴大起訴伊朗駭客集團 懸賞千萬美元緝拿5主嫌

美國司法部今天擴大起訴伊朗駭客集團「馬布納研究所」，被告人數增至17人。此團體涉嫌鎖定上百所大學與機構竊取大量資料，司法部已懸賞1000萬美元緝拿5名主嫌。

法新社報導，美國今天擴大起訴伊朗駭客集團「馬布納研究所」（Mabna Institute），嫌犯人數增至17人。這些駭客遭控對大學、企業與政府機構發動網路攻擊。

司法部在一份新起訴書中指出，這起案件新增8名嫌犯，17名被告中，已有9人於2018年遭起訴。

檢方目前提供1000萬美元懸賞，徵求能協助起訴其中5人的情資，這5人分別是梅斯里（Behzad Mesri）、加勒庫希（Mojtaba Galekuhi）、卡札迪安（ArmanKahzadian）、法亞茲（Keyvan Fayaz）與巴洛耶（Saber Shahbazi Ballojeh）。

檢方表示，這些人全與總部設在伊朗的「馬布納研究所」有關，此團體據稱代表伊朗政府與伊斯蘭革命衛隊執行駭客任務。

這些任務集中在2013年至2017年之間，主要目標是竊取科學數據與智慧財產權。這起案件擴大後，如今發現有144所美國大學與178所外國大學遭駭。另外至少有42家美國企業、11家外國企業、5個美國政府機構與2個非政府組織受害。

司法部表示，駭客據稱鎖定逾10萬個教授帳號，竊取約31.5兆位元組（TB）資料，包括科學論文、學位論文及其他研究成果。

紐約南區聯邦檢察官麥唐納（Jamie McDonald）表示：「在最初起訴書公開逾8年後，這項新指控清楚表明，時間的流逝，絕不會阻撓我們追查並起訴從境外攻擊美國的人士。」

美國財政部2018年宣布對最初遭起訴的9人實施制裁，另外還制裁第10名嫌犯，此人涉入一起對HBO電視網的勒索未遂案。他曾竊取熱門影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）其中一集尚未播出的劇本。