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Meta涉誘孩童成癮隱匿危害 美多州聯手提告開庭審理

中央社／ 奧克蘭18日綜合外電報導

美國聯邦法院今天針對社群媒體巨頭Meta涉嫌誘使兒童成癮的指標性訴訟聽取陳述。多州檢察官指控Meta利用兒童收割商業數據並向公眾隱匿危害，Meta則辯稱已盡力開發工具協助。

法新社報導，美國加州、科羅拉多州、肯塔基州和紐澤西州的檢察總長聯合指控，Meta蓄意將Instagram和Facebook設計成會讓年輕用戶成癮的產品。

許多專家將這場訴訟稱為社群媒體的「大菸草時代」訴訟，若能迫使Meta做出全面性的重大改革，有望成為最具深遠影響的判決之一。

科羅拉多州檢察總長魏瑟（Phil Weiser）今天下午在記者會上表示，各州是在「國會未能採取行動」的情況下主動介入，並稱這場官司就好比數十年前針對菸草公司進行的指標性訴訟一樣，同樣涉及「公共衛生，以及在某些情況下傷害兒童的行銷手法」。

在開庭陳述中，加州檢察官歐尼爾（MeganO'Neill）稱Meta商業模式「利用兒童大腦的運作方式」，藉此「勾住用戶，讓他們用得愈久愈好並收割他們的資料，然後向公眾隱瞞真相」。

Meta委任律師史密特（Paul Schmidt）坦言，部分用戶在使用應用程式時有負面體驗，但主張公司「已盡力開發工具來協助他們」。

審判開始前，Meta否認相關指控，堅稱已與家長、專家和執法機關合作，為兒童建立安全防護機制。

Meta前工程總監貝哈（Arturo Bejar）出庭作證時指出，在Facebook早期階段，「目標是盡快將產品交到用戶手中，這意味著在很多時候，安全性或防護是次要考量」。

庭審開始前數天，Meta曾試圖阻止貝哈出庭作證，但遭法官駁回。

多名倡議人士聚集在法院外抗議，其中包括數名聲稱孩子因使用社群媒體而走上絕路的母親。

根據法院文件，Facebook創辦人祖克柏（MarkZuckerberg）和Instagram執行長莫瑟里（AdamMosseri）預計將作為重量級證人出庭，但加州檢察總長邦塔（Rob Bonta）在今天下午的記者會上，拒絕證實祖克柏是否會被傳喚出庭。

Meta 成癮 提告

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