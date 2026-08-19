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川普政府再向國際刑事法院開刀 院長赤根智子遭制裁

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
赤根智子。美聯社
赤根智子。美聯社

美國今天宣布制裁日本籍國際刑事法院（ICC）院長赤根智子（Tomoko Akane）及另一名高階官員，成為川普政府打擊這個遭美國指控「政治化」國際司法機構的最新行動。

法新社報導，華府也對塞內加爾籍國際刑事法院高級審判律師塞耶（Abdoulaye Seye）實施制裁。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）聲明指出：「這些人士直接參與國際刑事法院調查、逮捕、拘留或起訴未同意接受國際刑事法院管轄權的國家政府官員。」不過，他沒有提供具體案例。

國際刑事法院今天反駁表示，美國的制裁措施「破壞法治」，稱「當司法人員依法行事而遭受威脅時，國際法律秩序本身就已面臨危險」。

國際刑事法院成立於2002年，負責起訴被控犯下最嚴重暴行及罪行的個人。當一國缺乏足夠的司法制度追究責任時，國際刑事法院則扮演最後一道司法防線的角色。

美國並非建立國際刑事法院的國際條約締約國，但對其多名官員實施制裁，相關措施禁止遭制裁人士進入美國，也禁止他們透過美國金融體系進行交易。

這些制裁主要是因應國際刑事法院針對美國盟友以色列展開的調查。2024年，國際刑事法院因以色列在加薩（Gaza）戰爭行動，對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發出逮捕令。

尼坦雅胡在社群平台X發文，對美國的制裁措施表示讚許，並稱國際刑事法院是「袋鼠法庭」，以國際法語言包裝其濫權行為。

國際刑事法院所在地荷蘭則對美國制裁表示不滿。荷蘭外交部長柏倫琛（Tom Berendsen）表示，荷蘭「不贊同最新對國際刑事法院官員及工作人員的制裁…國際法院和仲裁機構必須能夠自由履行其職責」。

華府上月對國際刑事法院發起大規模外交攻勢，控稱法院「威脅」美國人，並呼籲盟友退出國際刑事法院。查德與委內瑞拉已宣布退出；國際刑事法院對這些退出行動表達關切，表示相關國家可能危及國際社會共同追求司法正義的努力。

盧比歐說：「川普政府的立場一直很明確，即國際刑事法院是一個腐敗且已嚴重政治化的超國家法院，惡意濫用權力並逾越自身職權。我們不會容忍它侵犯國家主權。」

4個人權組織上週在紐約法院控告美國總統川普，針對他制裁國際刑事法院的措施提出法律挑戰。這些組織表示，相關制裁阻礙戰爭罪的受害者尋求正義。

川普 盧比歐 華府

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