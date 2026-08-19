美加關稅大限在即談判陷僵局 墨擬加碼限陸進口爭取美墨加協定續約

美國對加拿大加徵50%關稅將於周三（台北時間今天中午）生效，川普政府對最後一刻達成協議不表樂觀。彭博引述知情人士報導，美方私下認為周二談成協議的機率最多只有一半，甚至更低；與此同時，墨西哥正考慮進一步限制中國大陸商品，配合華府的貿易政策，以爭取延長美墨加協定（USMCA）。

美加須在周二午夜前達成協議，否則價值數十億美元的加拿大商品將被課徵50%關稅。目前不清楚美方釋出的悲觀訊號，究竟反映談判實況，或只是企圖加重對加拿大施壓。

川普周二下午和加拿大總理卡尼通話討論談判，兩人周一也曾交談。知情人士說，美方已向加拿大提出所稱的最佳方案，但白宮及美國貿易代表署均未置評。

美方仍可能延後關稅生效，為談判爭取更多時間，但多位知情人士認為可能性不高。美加在川普第2任期以來的貿易措施屢次於最後一刻急轉彎。川普2025年2月曾延後對加拿大和墨西哥商品加徵25%關稅，隔月才實施較為寬鬆的版本。

若50%關稅如期上路，將使這兩個長期盟邦的關係再受打擊。川普重返白宮以來，不僅對加拿大和墨西哥加徵關稅，也曾表示寧可放棄第一任期談成的美墨加協定。

美國的貿易措施已在加拿大引發廣泛反彈。部分省政府把美國酒類產品撤下貨架，許多加拿大民眾也取消或避免赴美旅行。

這次關稅威脅援引從未正式動用的1930年《關稅法》第338條款，正值美墨加協定接受檢討之際，美方藉此進一步向加拿大施壓。加拿大已警告，若美方實施這項關稅，勢必激起更強烈的民意反彈，使卡尼政府難以再對美方讓步。

汽車業待遇是談判主要爭點。加拿大希望美方延後實施第338條款關稅，並放寬現行汽車及鋼鐵關稅；川普政府則要求加拿大停止抵制美國酒類產品、撤銷其他報復措施，並擴大放寬美國乳製品進口。卡尼表示，加拿大將保留所有反制選項，包括採取關稅報復。

北美貿易情勢升溫之際，墨西哥也在評估對中國大陸及其他未與墨西哥簽署自由貿易協定國家的部分商品增設限制，並調高現行進口稅率。鋼鐵和汽車是主要考慮項目。

墨西哥經濟部表示，目前尚無具體加稅方案，但正持續與業界協商，並將逐案調查進口商品是否以低於生產成本的價格傾銷，調查結果可能導致加徵新關稅。

墨西哥總統薛恩鮑姆希望延長美墨加協定，並藉由提高貿易壁壘扶植國內製造業、降低對中國大陸進口商品的依賴。墨西哥1月已對約1,500類未簽署自由貿易協定國家的商品加徵最高50%關稅，涵蓋汽車、汽車零組件和鋼鐵，中國大陸產品受到的影響尤其明顯。

美方也要求墨西哥比照美國《貿易擴張法》第232條款，對中國大陸鋼鋁產品課徵關稅。薛恩鮑姆已表示願在美墨加協定檢討期間考慮這項要求。

墨西哥經濟部數據顯示，今年前五個月，受新關稅影響的中國大陸商品進口額比去年同期減少近三分之一，其中小客車、汽車零組件及鞋類進口均下滑逾40%。