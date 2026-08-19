美加50%關稅午夜生效在即 卡尼與川普通話拚協議

美國對部分加拿大進口商品加徵最高50%關稅的措施，即將於午夜生效；加國總理卡尼今天在關稅生效前幾小時與美國總統川普通話，尋求在最後一刻達成協議。

綜合路透社和法新社報導，川普上月已簽署命令，對加國商品課徵50%關稅；白宮指控加拿大對美國酒類、汽車及乳製品採取「歧視性待遇」。

這是卡尼（Mark Carney）與川普（Donald Trump）本週第2度通話。經過數週密集協商，美加雙方對談判進展均未給予明確說明。

兩位熟悉談判內情的業界消息人士透露，現有的美國汽車關稅是一大癥結。

美國最新關稅將涵蓋價值約200億美元的加國進口商品，且無論是否符合「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）優惠待遇，都將全面適用。以往在「美墨加協定」保障下，大部分加國產業均免受美國關稅衝擊。

儘管這批價值約200億美元、占加拿大對美出口5.5%的商品，對加拿大整體經濟的負面影響相對有限，英國經濟研究機構「牛津經濟公司」（OxfordEconomics）近期的報告指出，這些關稅對加拿大中部的製造業衝擊將更為嚴重。

貿易專家與產業人士指出，這波新關稅可能導致木材、葡萄酒及乳製品等首當其衝的產業出現裁員及倒閉風險。他們同時警告，爭端恐加深美墨加協定談判的難度。

據消息人士透露，雙方正討論將美國根據1962年「貿易擴張法」第232條（Section 232）對加拿大車輛徵收的關稅從25%降至15%，未來還將根據每輛車的「美國成分占比」給予進一步減免。

但業界消息人士表示，截至今天，還不清楚雙方能否在最後期限前就汽車關稅部分達成協議。

一名加拿大汽車業官員表示，在美方徵收25%關稅前，北美汽車業在免關稅貿易下的平均利潤率僅6%，因此即便關稅降至15%，負擔依然過高。

這名官員補充，無論是加拿大還是美國本土的汽車業，都無法承受這樣的關稅負擔，並指出每輛加拿大製造的汽車，其實有約一半的價值來自美國供應鏈。

這名官員強調，這意味著美方在傷害加拿大的同時，絕對無法避免傷及美國自家汽車業重鎮底特律（Detroit）。