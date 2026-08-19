密謀刺殺美財長貝森特未遂 涉案跨性別者判6年1個月

美國聯邦參議院去年初進行財政部長貝森特人事案表決時，1名跨性別者企圖闖國會大廈刺殺貝森特，遭警方當場逮捕，法院今天以密謀刺殺未遂等罪名對其判處6年1個月有期徒刑。

法新社報導，美國司法部（DOJ）發布聲明說，來自麻州（Massachusetts）的24歲民眾萊恩·麥可·英格利許（Ryan Michael English）今年3月對持有槍械等罪名認罪。

英格利許自認為是跨性別女性，取名拉利·珍·英格利許（Raleigh Jane English）。

美國聯邦參議院2025年1月27日舉行貝森特（ScottBessent）的人事任命案投票，當時英格利許攜帶1把折疊刀和2枚汽油彈闖美國國會大廈（US Capitol），遭美國國會警察逮捕。

根據司法部說法，英格利許自承從麻州開車前往華府，打算刺殺獲參院投票確認為財政部長的貝森特。英格利許表示，那一段時間她正飽受心理健康危機和藥物濫用之苦。

美國聯邦檢察官皮洛（Jeanine Pirro）表示：「我的辦公室絕不容許任何企圖恐嚇或傷害公職人員的行為，此舉不但損害我們的民主進程核心，也背離我們所有人仰賴的價值。」

另據美聯社報導，涉案者是26歲的跨性別女性萊里·英格利許（Riley English）。

英格利許告訴本案承審法官、華盛頓聯邦地方法官康崔拉斯（Rudolph Contreras），「我從未想過傷害任何人。我並非政治狂熱者，也不是暴力分子」。

康崔拉斯判處英格利許6年1個月有期徒刑，外加3年獄後監督。英格利許被捕後已遭羈押近20個月，這段時間將計入她的刑期。

康崔拉斯對英格利許說：「你的人生歷經坎坷。希望你迄今為止在獄中取得的進展，能使你走上正途。」

檢方向法院求處10年1個月有期徒刑，但康崔拉斯表示，這項計畫成功機會「極低、甚至不可能辦到」，指出英格利許帶到國會大廈的汽油彈似乎無法點燃。英格利許當天抵達國會大廈時，貝森特並不在現場。