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川普支持率跌至33% 新低

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

路透／Ipsos最新公布民調顯示，美國總統川普支持率跌至本屆任期最低，絕大多數美國人擔心美國與伊朗的戰爭將持續很長一段時間。

在這項四天的民調中，僅33%受訪者認同川普的施政表現，64%持相反意見。川普支持率由上月的35%降至33%，再寫本屆任期新低，也追平他上一任於2017年12月所寫的最低紀錄。

川普2025年重返白宮，獲近半數民眾支持，但在今年下令與以色列聯手攻擊伊朗後，支持率不斷下滑。這場衝突導致油價大漲，對美國家庭造成負擔，也為共和黨11月期中選舉帶來壓力。

這份民調發現，約80%的美國民眾認為美國介入伊朗的行動「將持續一段很長時間」，其中包括87%的民主黨人和71%的共和黨人。只有16%的受訪者表示，這場衝突可能在幾周內結束。

另據路透／Ipsos本月民調，美國民眾認為民主黨的經濟施政能力優於共和黨，為近十年首見。約38%認為民主黨在美國經濟政策方面表現較佳，35%支持共和黨。

此外，在川普任期內，共和黨在移民政策方面的支持率一直領先民主黨；在川普下令大力打擊非法移民後，越境人數大幅下降，全國性的執法行動也持續進行。

然而，隨著致命衝突增加及包括兒童在內的遭拘留人數攀升，共和黨在這項議題上的優勢正在縮小。

最新民調顯示，約40%登記選民認為共和黨在移民政策方面做法較佳，38%支持民主黨，僅相差2個百分點，是川普任期內最小的差距。

川普 以色列 伊朗

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