德州國家公園邊境工程惹議 美國政府下令暫停施工

美國總統川普政府今天表示，已暫停在德州大彎國家公園一項造價17億美元的邊境工程。這項計畫可能破壞自然環境，遭當地居民與跨黨派地方官員反對。

法新社報導，美國國土安全部計劃在大彎國家公園（Big Bend National Park）內建造車輛障礙物、巡邏道路、照明及偵測科技設備。這座國家公園以壯麗景觀和豐富的生物多樣性聞名，有數以百計種鳥類、山貓和黑熊等野生動物在此棲息，也是著名的聖埃倫娜峽谷（Santa Elena Canyon）所在地。

然而，推土機本月稍早剛在這片融合沙漠、河流與山脈生態系統的公共土地上動工，旋即引發各界反彈。批評者表示，這項工程可能需要大規模使用炸藥爆破。

美國海關暨邊境保護局（CBP）局長史考特（Rodney Scott）今天在社群平台X發布影片說：「昨晚，我已下令暫停園區內所有施工活動，直到我親自前往現場進行評估。」

史考特補充說，他將與當地相關人士會面，並將在本週稍後發布更多消息。

川普政府已豁免數十項環境法規，為相關計畫開綠燈。這是川普推動興建大規模美墨邊牆計畫的一環。

然而，這項工程引發當地居民和官員強烈反彈，包括德州邊境14個郡的法官都簽署公開信表示，他們支持邊境安全，但希望採取更「務實的解決方案」。

非營利組織「生物多樣性中心」（Center forBiological Diversity）已提起訴訟，指控相關豁免違反憲法，並計劃申請緊急禁制令，以阻止這項工程。

倡議人士喬達爾（Laiken Jordahl）告訴記者：「我從未見過社區為了單一議題表現出如此強烈的憤慨與團結，這已成為一股不容小覷的力量。」

他說：「推土機今天沒有繼續在國家公園內開挖，當然是個好消息，但這項命令可能會解除，我們還不能把這視為勝利。」