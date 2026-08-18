南海斷電4天 美艦班福特號失空調無法正常餐飲如廁

美國海軍第7艦隊勃克級驅逐艦班福特號上月在南海執行任務期間，曾發生完全失去電力的事故，導致艦上官兵連續4天無法正常使用廁所、餐飲設施，也沒有空調。

第7艦隊發言人柯默（Matthew Comer）透過聲明表示，班福特號（USS Benfold）7月24日與華盛頓號航艦打擊群（George Washington Carrier Strike Group）一同航行時，因「涉及發電機的機電事故」導致艦上完全失去電力。

同屬第7艦隊的勃克級驅逐艦希金斯號（USSHiggins）今年4月28日發生火災，導致當時在印太執勤的希金斯號一度失去動力與電力；4月稍早時艾森豪號航艦（USS Dwight D. Eisenhower）發生小型火災，造成8名官兵受傷，航艦福特號（USS Gerald R.Ford）也因洗衣區失火導致2名士兵受傷。

華盛頓郵報指出，班福特號斷電事故是美國海軍的又一挫折。川普政府去年夏天開始在拉丁美洲和中東展開高強度軍事行動，讓美國海軍承受極大壓力。兩地用兵迫使指揮官必須讓部分軍艦的執勤超出原定期限，並延後原先排定的維修時程。

包括巡洋艦史莫爾斯號（USS Robert Smalls）在內的華盛頓號航艦打擊群裡的艦艇，在班福特號被拖往菲律賓期間提供後勤支援與協助供餐。柯默表示在抵港後，已安排班福特號艦上官兵入住岸上的特約旅館，並在艦外用餐。

華盛頓號（USS George Washington）航艦正前往中東，準備接替林肯號（USS Abraham Lincoln）航艦。林肯號近期成為新聞焦點，相關報導揭露他們在海上航行超過200天後，艦上官兵士氣低落，並面臨食物及衛生問題。

最先披露班福特號事故的美國海軍研究協會新聞（USNI News）指出，斷電導致艦上官兵無法使用廚房餐飲設施、廁所及空調，飲水供應也受影響。第7艦隊未說明官兵在此期間如何處理排泄物。

當時由外包拖船將班福特號拖往菲國蘇比克灣（Subic Bay），日本區域維修中心人員7月28日抵達接應，隔天艦上官兵獲安排入住特約旅館，艦上電力於7月30日恢復，班福特號於8月8日離開蘇比克灣。

據船舶追蹤資料顯示，班福特號13日駛入日本橫須賀，未隨華盛頓號航艦打擊群前往中東。美國海軍正就這次機電事故展開調查。