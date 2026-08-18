川普支持率跌至33%新低 8成受訪者憂伊朗戰事久拖

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）今天公布的民調顯示，美國總統川普的支持率跌至本屆任期最低點，絕大多數美國人擔心美國與伊朗的戰爭將持續很長一段時間。

在這項為期4天的民調中，僅33%的受訪者認同川普的施政表現，64%持相反意見。川普支持率由上月的35%降至33%，寫下本屆任期新低，也追平了他在上一任期2017年12月創下的最低紀錄。

川普2025年重返白宮時，獲得近半數民眾支持，但在今年下令與盟友以色列聯手攻擊伊朗後，支持率大幅下滑。這場衝突導致全球1/5的石油貿易陷入停滯，導致汽油價格大漲，對美國家庭造成負擔，也為將在11月期中選舉捍衛國會多數優勢的共和黨盟友帶來壓力。

路透社／益普索民調發現，約80%的美國民眾認為美國介入伊朗的行動「將持續一段很長的時間」，其中包括87%的民主黨人和71%的共和黨人。只有16%的受訪者表示，這場衝突可能在幾週內結束。

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）本月民調，美國民眾認為民主黨的經濟施政能力優於共和黨，為近10年來首見。約38%認為民主黨在美國經濟政策方面表現較佳，35%支持共和黨。

在川普任期內，共和黨在移民政策方面的支持率一直領先民主黨；在川普下令大力打擊非法移民後，越境人數大幅下降，全國性的執法行動也持續進行。

然而，隨著致命衝突增加及包括兒童在內的遭拘留人數攀升，共和黨在這項議題上的優勢正在縮小。

最新路透社／益普索民調顯示，約40%的登記選民認為共和黨在移民政策方面做法較佳，38%支持民主黨，兩者僅相差2個百分點，是川普任期內最小的差距。相較之下，共和黨2025年1月曾在這項議題上領先民主黨26個百分點。

路透社／益普索民調以線上方式進行，在全美訪問1166名成年人，抽樣誤差為正負3個百分點。