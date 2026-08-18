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仍待舉借8696億⋯財政負擔沉重 審計部：政府發錢缺規畫及效益評估

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美戰爭部查大學對外合作 轉型孔子學院列關注名單

中央社／ 華盛頓17日專電

五角大廈今天要求全美30間學術機構強制稽查與中國、俄羅斯、伊朗等國的學術合作計畫，已經轉型或更名的孔子學院也列入「受關注外國實體」。

五角大廈今天公布新聞稿指出，已正式通知全美30個學術機構，要求即刻審查與「受關注外國實體」（Foreign Entities of Concern）之間學術、財政和研究合作等事務。

「受關注外國實體」包括美國2019財政年度國防授權法（NDAA）第1286章節列名的公司、大學、團體等，還包括重新命名的前孔子學院

美國戰爭部負責研究暨規劃的次長辦公室主導這項行動，旨在保障稅金注資的國內研究機構，避免涉入未經許可技術移轉、智慧財產竊盜以及受敵方利用。

戰爭部研究暨規劃次長麥可（Emil Michael）表示，戰爭部對罔顧國安的學術合作零容忍，使用美國稅金的機構必須在研究安全上維持最高標準，強制性審計可全方面確保各機構負責。

為確保未來取得研究資金的適法性，接獲通知的大學必須就對外合作、敏感或輸出管制研究項目完成全面稽核，並執行調整後的計畫，包括終止與問題合作夥伴關係，各機構31日前必須向戰爭部提交報告。

負責科技事務的戰爭部助理部長朱爾（JosephJewell）表示，大學院校是戰爭部執行各項研究計畫的重要夥伴，須保障研究投資免於外力操控。

這項行動與國會兩院軍事、撥款委員會，以及眾議院中國委員會合作。

美國總統川普（Donald Trump）首個任期通過的2019財政年度國防授權法，將130間中國、俄羅斯和伊朗等國學術與民間機構，列入涉及科技移轉造成國安風險的名單，當中包括多所中國知名大學。

戰爭部這項通知同時要求學術機構，稽查是否仍與已轉型或更名的孔子學院有關連。

孔子學院 孔子 戰爭

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