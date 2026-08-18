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川普性侵與誹謗作家案上訴 美最高法院再度駁回

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國最高法院今天再度拒絕受理總統川普（Donald Trump）試圖推翻陪審團判決的案件；該判決認定川普性侵及誹謗作家卡洛爾（E.Jean Carroll）。

法新社報導，最高法院並未說明拒絕受理的理由。最高法院6月底也曾拒絕受理川普針對2023年5月原始判決提出的上訴。

82歲的前記者兼專欄作家卡洛爾指控，川普1996年在紐約一家百貨公司的試衣間內對她性侵。

民事陪審團認定川普性侵及誹謗卡洛爾後，川普上月向卡洛爾支付560萬美元。

卡洛爾在2019年出版的書籍中公開相關指控後，川普稱她是「瘋子」，並聲稱她捏造這起案件。

在紐約另一起誹謗案中，川普被判須向卡洛爾賠償8330萬美元。川普也已就這項判決向最高法院提出上訴。

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