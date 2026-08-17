川普砍美韓軍演規模 疑尋求改善對北韓關係

美國總統川普指示五角大廈縮減與南韓的聯合軍演規模，理由是這些演習向北韓傳達了「敵對」訊息，而他認為北韓並未對美構成威脅。有專家認為，這或許是川普尋求與北韓改善關係、創造外交契機的一環。

綜合「金融時報」、「華爾街日報」等外媒報導指出，川普表示，由於已經來不及取消今天展開、持續至8月27日的年度「乙支自由護盾」（Ulchi FreedomShield）軍演，他已指示戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）「大幅縮減」演習規模。

美韓長期以來在朝鮮半島及其周邊例行舉行聯合軍事演習，用以嚇阻平壤當局。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）北緯38度（38 North）專案負責人陶恩（Jenny Town）認為，川普可能正試圖改善與北韓領導人金正恩的關係。

陶恩透過電子郵件向路透社表示：「這項決策或許是更大外交策略的一環，目的是為與平壤創造外交契機，這也是川普自回任以來持續追求的目標，儘管這種臨時性的動作不太可能讓平壤留下太深刻的印象。」

這並非川普首次試圖終止演習。第一個總統任期期間，他也曾突然宣布軍演「具挑釁性」。

川普曾於第一個總統任期內3度與金正恩會面，包括2018年6月於新加坡舉行的峰會。那次會談結束後，川普也曾對媒體表示他已決定取消與南韓的軍演，並稱能為美方「節省可觀經費」。

然而近年來，北韓並未回應美國重啟溝通管道的努力。今年6月七大工業國集團（G7）峰會期間，南韓總統李在明曾透露，川普表達過希望再次聚焦北韓議題，但對於如何重啟對話感到困擾。

不過，這項決策恐進一步加劇美韓關係緊張。先前首爾在貿易談判中承諾向美國投資3500億美元，但事後遲遲未提出具體計畫，已引發部分川普政府官員不滿。

此外，縮減軍演規模也引發南韓、日本等印太盟友的不安，質疑川普任內美國防衛承諾的可靠度。

美國長期以來透過重申防衛南韓的堅定承諾，試圖說服南韓不要自行發展核武。然而，川普縮減大規模軍演的決定，恐怕會讓這項政策目標增添變數。

韓國外國語大學國際政治學教授芮契（MasonRichey）指出，川普僅憑與金正恩的個人關係就縮減與盟友的軍事演習，「荒謬且不負責任」。

美韓關係的另一個變數則是軍費分擔。川普長期抱怨美國維持駐韓美軍的經費過重，認為南韓應為駐紮當地的2萬8500名美軍承擔更多費用。在他第一任期間，曾指責南韓在軍事防衛上「占美國便宜」，甚至要求首爾每年支付高達50億美元。在2024年總統選戰期間，他又提出南韓應支付高達每年100億美元。

拜登政府隨後與南韓達成5年分擔協議，首爾每年為駐韓美軍分擔約1.52兆韓元，約合11億美元支出。

五角大廈對於軍事演習相關詢問尚未立即回應。白宮同樣沒有表態。