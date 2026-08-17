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颶風拉拉威力減弱遠離夏威夷 全州仍逾18萬戶停電

中央社／ 檀香山16日綜合外電報導
颶風「拉拉」侵襲夏威夷，8月15日一根倒塌的電線桿懸掛在公路上方。 美聯社
颶風「拉拉」侵襲夏威夷，8月15日一根倒塌的電線桿懸掛在公路上方。 美聯社

侵襲夏威夷颶風拉拉（Lala）今天減弱為熱帶風暴並逐漸遠離，不過風暴帶來的豪雨強風，造成全州逾18萬戶停電、至少100戶住宅受損，約有117人至避難所避難。

路透社報導，拉拉掠過夏威夷大島（Big Island）並降為熱帶風暴後，今天下午全州仍有逾18萬用戶停電。

根據停電監測網站poweroutage.us資料，截至當地時間下午3時30分，夏威夷約有18萬3123戶停電。官員在記者會上表示，人口最多的歐胡島（Oahu）停電戶數，已從22萬多戶降至今天上午約13萬戶。

夏威夷州長葛林（Josh Green）表示，政府已接獲至少100戶住宅受損的通報。

根據國家颶風中心最新公告，當地時間下午2時，拉拉正以每小時約31公里朝考艾郡（Kauai）西南移動，最大持續風速接近每小時104.6公里，略低於每小時117.5公里的颶風門檻。

國家颶風中心表示，考艾郡的熱帶風暴警報仍然有效，但毛伊郡（Maui）與歐胡郡的警報，已於今天稍早解除。

夏威夷電力公司（Hawaiian Electric）昨天晚間警告用戶，由於強風吹倒樹木，加上豪雨造成道路淹水，電力維修作業受阻。

州官員表示，拉拉為夏威夷部分地區帶來「前所未見」的瞬間大水。這起風暴中，至少1人在一起與車輛有關的意外中喪生。

官員呼籲居民儘量留在室內，並在記者會上表示：「今天不是去海灘的日子。」

夏威夷州運輸局（Hawaii Department ofTransportation）公布影片顯示，洪水淹沒道路。國家氣象局指出，另有2戶住宅遭沖走。

官員表示，今天上午為止，約有117人在避難所避難。

運輸局表示，所有機場均已重新開放，但建議旅客向所屬航空公司確認航班最新狀況。

夏威夷 颶風 停電

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