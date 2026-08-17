鮑爾湖水位新低發電恐停擺 影響美西逾4000萬人

美國鮑爾湖（Lake Powell）與米德湖兩大水庫水位創下歷史新低，仰賴供水與發電的美國西部7個州，超過4000萬人受到影響，科羅拉多河水系的生態也面臨挑戰。

美聯社報導，美國第二大人工湖鮑爾湖，水位昨天創下新低。約一週前，科羅拉多河（Colorado River）另一主要水庫米德湖（Lake Mead），水位也寫下70年來最低紀錄。

美國地質調查所（USGS）與美國墾務局（USBR）數據顯示，鮑爾湖水位昨天降至約1072.9公尺，略低於2023年4月的舊紀錄。目前水位已比今年初低約6.1公尺，僅距水力發電機組停機的臨界點約9.1公尺。

聯邦官員4月曾警告，若要避免水位在年底前低於發電臨界點，就必須進行「重大干預」。

墾務局7月提出一項10年計畫，其中包括可能大幅削減亞利桑那州、加州與內華達州的用水配額。

這場危機已持續多年。墾務局數據顯示，兩座水庫的水位皆處於近70年來最低，且可能繼續下探。

科羅拉多河是美國西部野生動物、水力發電以及逾4000萬人口的核心資源。長期過度使用、創紀錄乾旱的冬季加上氣溫上升，持續消耗兩水庫的水源。

聯邦政府與加州、亞利桑那州、內華達州、新墨西哥州、猶他州、懷俄明州與科羅拉多州，目前努力為兩水庫的長期管理計畫尋求共識。

根據一項由學者與退休官員發表的最新研究指出，兩水庫合計蓄水量上次出現如此低點，是在1957年5月鮑爾湖的葛蘭峽谷大壩（Glen Canyon Dam）興建時。鮑爾湖是1963年才開始蓄水。

水資源枯竭也衝擊觀光業，鮑爾湖附近的碼頭被迫調整，部分船隻滑行道也遭關閉或遷移，當局正興建新滑道，並將碼頭暫時移往較深水域。