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颶風拉拉降為熱帶風暴 夏威夷展開災後清理

中央社／ 檀香山16日綜合外電報導

颶風拉拉（Lala）今天掠過夏威夷大島（Big Island）並降級為熱帶風暴。夏威夷州長葛林表示，當局已展開損害評估與清理，也在確認是否有相關死亡案例。

法新社報導，颶風拉拉一夜之間降為熱帶風暴並掠過夏威夷大島附近，它帶來豪雨但並未登陸。夏威夷州長葛林（Josh Green）今天在記者會表示，官員仍在調查是否有與風暴相關的死亡案例。

葛林表示：「我們祈禱無人死亡」；不過他也指出，有一起「嚴重車禍」可能與這場風暴有關，「經常每隔幾天，就可能在街頭發現一名已過世的遊民。」

夏威夷緊急事務管理局局長柯林斯（RandyCollins）警告，儘管風暴可能已經過去，但接下來幾小時仍須面對危險。

柯林斯告訴記者：「許多傷亡往往是災害發生後才出現」。「當清理現場時，大家使用重型機具、電鋸、發電機，也會在四散的電線周遭活動。傷亡通常就是在此時發生。」

根據美國國家颶風中心今天凌晨2時發布的訊息，拉拉已由颶風降為熱帶風暴。這場風暴昨天曾增強為1級颶風，風速最高達每小時120公里。

國家颶風中心官員表示，拉拉持續遠離夏威夷大島，強度預計自今天稍早起減弱。

除夏威夷大島外，全州其餘7座主要島嶼，包括毛伊島（Maui）、莫洛凱島（Molokai）、卡胡拉威島（Kahoolawe）、拉奈島（Lanai）、歐胡島（Oahu）、考艾島（Kauai）以及尼豪島（Niihau），則發布熱帶風暴警報。

國家颶風中心指出，豪雨與洪水風險今天已向西延伸至整條島鏈，預計夏威夷大島迎風面最大累積雨量將達76至89公分。

夏威夷州上一次遭到「重大」颶風，也就是3級以上颶風侵襲，是在1992年的伊尼基颶風（HurricaneIniki），當時至少有6人死亡，損失數十億美元。

夏威夷上個月也曾遭颶風佛斯托（HurricaneFausto）威脅，它後來減弱並從島鏈北側掠過。

太平洋地區的聖嬰現象持續增強，秋季至冬季期間有69%的機率成為1950年以來最強的一次。這種自然氣候型態，發生時太平洋中部與東部的海水溫度會異常升高，通常會助長太平洋並抑制大西洋的颶風活動。

夏威夷 颶風 風暴

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