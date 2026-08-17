紐約市長曼達尼秀中文還會捲舌 設下政治宣傳高標準

紐約市長曼達尼近期在社群媒體上傳一段宣傳紐約高中生有機會免費欣賞百老匯音樂劇的中文談話。這段錄影被許多講華語和學習者評為字正腔圓，還會捲舌，在各平台吸引數百萬點閱及討論熱潮。

為宣傳紐約市府向當地高中生送出2000張免費百老匯門票抽籤活動，曼達尼（Zohran Mamdani）錄製英文與中文兩段宣傳談話，其中40秒的中文片段大獲好評。

他說：「你好，我的名字是曼達尼，我不知道中文，可是我想試一下。」

曼達尼操著非華語為母語者的聲調，但咬字、發音、四聲、斷句清晰，他緩慢說道，「紐約市政府將免費送出2000多張百老匯演出門票，請於8月17日之前訪問以下網站，瞭解如何參加抽籤；你還可以免費獲得戲院發展基金為期2個月的會員資格，享受百老匯演出的折扣。演出現場見。」

大批網友留言「中文真好」、「字正腔圓」，也吸引政壇人士以英文留言。

前白宮副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）在X寫道，第一份政治工作是參與布魯克林市政會議選舉，曾寫信給公共住宅的華裔居民，當時必須翻成中文。曼達尼算是新世代政治人物接觸民眾的新標準了。

長期報導中國事務、操流利中文的記者貝書穎（Bethany Allen-Ebrahimian）在X貼文表示，從語言角度來看太優秀了，「他的發音怎麼做到的，真的是初學者嗎」？她表示，許多人學中文但聲調永遠達不到這種程度，「他的發音驚人的好，捲舌都沒問題」。

曼達尼秀中文吸引大批網友朝聖。有影音專業網友分析全段有10次剪輯痕跡，有人懷疑是AI創作，也有人質疑聲調與發音經過修飾。

為爭取紐約市跨族裔選民支持，長於社群媒體短影片的曼達尼，競選期間曾製作中文及廣東話影片，以接觸紐約各區華埠民眾。

他上任後首次全程講中文，在Instagram、X、臉書等平台上吸引數百萬點閱與數萬人評論。