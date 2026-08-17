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美逾半選民自認處境更差 民調：更多民眾不滿川普經濟政策

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
距離美國11月期中選舉不到三個月，最新民調顯示，逾半數受訪選民認為，在美國總統川普重返白宮後，自己的處境更差。美聯社
距離美國11月期中選舉不到三個月，最新民調顯示，逾半數受訪選民認為，在美國總統川普重返白宮後，自己的處境更差。美聯社

距離美國11月期中選舉不到三個月，最新民調顯示，逾半數受訪選民認為，在美國總統川普重返白宮後，自己的處境更差，民主黨經濟議題的支持度占上風，凸顯民眾對川普處理經濟和生活成本的方式日益不滿，也預示共和黨期中選舉選情的困境。

英國金融時報（FT）引述Focaldata的民調數據報導，逾53%登記選民表示，川普去年1月重返白宮以來，財務已惡化。近57%的獨立選民、及近25%自稱是共和黨員的受訪者，也有同感。這項民調於8月7日至10日透過網路進行，訪問共1,913名已登記選民。

近三分之二選民認為，美國經濟正走向錯誤的方向，包含逾三分之二的獨立選民，以及逾三分之一的共和黨選民。僅25%選民認為，經濟正朝正確方向前進。

民調也指出，55%選民不支持川普的總統作為，包含近二成共和黨選民。更有64%不支持川普處理通膨與生活成本的方式，包括近七成獨立選民，以及約三分之一共和黨選民。

這些數字顯示，選民持續把「通膨」與「生活成本」列為美國面臨的最重要議題，對川普尤其不利。

民調也發現，選民更傾向信任民主黨處理通膨與生活成本的做法，民主黨也在就業與經濟議題上占據優勢，而這些議題向來被視為共和黨的強項。

隨著期中選舉逼近，民眾對川普發動的伊朗戰爭、並推升汽油等物價日益不滿，最新民調結果凸顯川普與共和黨面臨艱鉅挑戰。美國7月消費者物價漲勢雖放緩，年升率仍達3.4%，高於前總統拜登去年卸任時的水準，美國消費者信心也降至接近歷史低點。

過去幾個月來的民調也顯示，民主黨有望在期中選舉奪回眾議院控制權，但要拿下參議院的難度預料較高。44%選民表示，11月可能投給民主黨，39%表示可能支持共和黨。

共和黨 民主黨 白宮 川普 民調

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