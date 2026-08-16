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美國期中選舉逼近 過半選民：川普上台後日子更難過

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重掌白宮兩年了！美國物價續漲引選民關切 川普過去承諾受檢視

中央社／ 紐澤西州貝德敏斯特15日綜合外電報導
美國總統川普重掌白宮前曾承諾要壓低物價，如今兩年過去了，食品價格持續上漲。承諾與現實間的落差，在11月期中選舉前，成了共和黨的弱點。美聯社
美國總統川普重掌白宮前曾承諾要壓低物價，如今兩年過去了，食品價格持續上漲。承諾與現實間的落差，在11月期中選舉前，成了共和黨的弱點。美聯社

美國總統川普重掌白宮前曾承諾要壓低物價，如今兩年過去了，食品價格持續上漲。承諾與現實間的落差，在11月期中選舉前，成了共和黨的弱點。

路透社報導，兩年前的8月15日，身為共和黨總統候選人的川普（Donald Trump）在紐澤西州舉行記者會，地點就在他位於貝德敏斯特（Bedminster）的高爾夫球俱樂部。

當天川普站在堆滿水果、牛肉、穀類、牛奶和其他家庭必需品的桌子之間，將食品雜貨漲價歸咎於時任民主黨籍總統拜登（Joe Biden）的政府。

那場搭配漲價圖表的造勢活動，旨在削弱民主黨總統參選人賀錦麗（Kamala Harris）的聲勢，同時凸顯川普的核心承諾：只有他才能抑制通貨膨脹，降低生活成本。

兩年過去了，現在汽油與食品雜貨價格更高，壓縮家庭預算，也讓生活成本躍居美國選民最關心的議題。路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，選民如今認為，民主黨在經濟管理方面略勝共和黨，這種結果是近十年來首見。

在距離貝德敏斯特高球俱樂部不遠處的超市外，票投川普的68歲醫院行政助理卡尼（Sheila Carney）將價值70美元的雜貨搬上車，她在表達自己的不滿時爆出一句髒話。

卡尼這次只買了一點肉、清潔劑以及12罐裝的冰茶。對卡尼來說，手中收據證明了負擔能力疑慮仍是許多美國人天天面對的重擔，就算川普有時批評這類疑慮是民主黨的「騙局」。

她說：「這是真的。他（川普）可以說不是，可是事實就是這樣。…他沒讓物價降下來。」

路透社分析美國勞工統計局（BLS）追蹤、且於兩年前川普在貝德敏斯特展示的26種雜貨品項，發現川普第2任期的頭19個月，這些品項的價格上漲3.4%。

雖然漲速還不到拜登任內同期的1/4，但與川普讓物價下跌的承諾仍有落差。

白宮一名官員12日則援引資料指出，美國7月消費者物價指數（CPI）較前月幾乎沒有上升，顯示通膨已獲控制。

這名官員說：「7月CPI報告進一步證明川普總統長期政策發揮效益：處方藥與汽車保險費持續下降，實質薪資增加，牛肉價格回穩，而雞蛋、家禽和乳製品等家庭必需品仍維持低價。」

川普 物價 賀錦麗

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