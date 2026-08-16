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暴雨洪水襲印第安納州 釀5死數百人撤離

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

印第安納州官員今天表示，州內最近幾天遭遇大暴雨洪水襲擊，已導致至少5人身亡。

根據「印第安納波利斯星報」（ The Indianapolis Star）報導，有數十人在淹水災區獲救，數百人被迫撤離家園。

印第安納州州長布勞恩（Mike Braun）在聲明中指出，這場風暴自11日開始襲擊印第安納州，天氣系統中包含「龍捲風活動及大面積、持續性的強對流風暴（derecho）」。

當地媒體報導，死者包括一名疑似在車中被洪水沖走的58歲女性、一名與友人跳入暴漲河流的18歲男子，以及一名4歲男童，他被倒下的樹木砸中房屋而喪生。

新聞畫面顯示，河川溢堤，泥黃色河水上漲幾乎貼近橋底，救難人員乘坐救生艇在現場來回搜救。

法新社報導，布勞恩今天在社群平台X發文表示，已與美國總統川普（Donald Trump）通過話，請求聯邦政府支援印州「這次嚴重暴風及史上罕見的洪水」。

印第安納州國土安全局長威薩姆（Jonathan Whitham）表示，接下來需要「極為大規模的清理與災後重建行動」。

暴雨 洪水

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