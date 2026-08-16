繼改用傳統彈射器 美航艦傳連艦島位置都可能重設

繼美國總統川普日前指示未來航艦恢復採用傳統蒸汽彈射器後，7名熟悉內情的現任及前任美國官員透露，美國海軍目前正進一步評估是否大幅重新設計新型航艦的「艦島」位置，以迎合川普對軍艦外觀的偏好。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，這7名知情人士表示，海軍目前正評估是否可行將作為航艦指揮中心的艦島（Island），從現行設計的靠近艦尾位置往前移至艦體中央，使其看起來更像舊型船艦。

這項先前未曾曝光的評估，是回應川普對新一代福特級（Ford-class）航空母艦設計外觀的關切。

海軍內部評估的時程及範圍尚不明朗。現任與前任官員均表示，這類的變動恐需耗費大量時間與經費，海軍對此態度審慎。由於情況敏感，上述人士均要求匿名。

艦島位置若真的移動，將成為川普上任後促成的第2項重大設計變革。13日時，川普已發布國安備忘錄，指示海軍制定計畫，在未來的航艦上恢復採用傳統蒸汽彈射器來協助戰機自飛行甲板起飛。

現任與前任官員指出，川普希望新型航艦的外觀盡可能貼近二戰時期服役的軍艦。

一名前美國高階官員表示，早在川普第一任期內，海軍便已討論過這項議題，當時研究顯示，重新配置艦島恐造成數十億美元的額外設計成本，並嚴重拖累建造進度。

目前共3艘福特級航艦分處不同建造階段：「甘迺迪號」（USS John F. Kennedy）正進行海上測試，預計不久後將加入艦隊；「勇往號」（USS Enterprise）與「多瑞斯米勒號」（USS Doris Miller）則仍在建造中。首艘同級艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）已投入服役，近日才結束在中東的長期作戰部署。

根據國會預算辦公室（CBO）及海軍最新造艦計畫，美國未來40年最多將建造10艘福特級航艦，每艘預估造價達220億美元（約新台幣7000億元）。

華府右傾智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員、前海軍軍官克拉克（Bryan Clark）表示，若艦島位置真的調整，將是一項「大規模的重新設計」，勢必影響軍艦浮力與重量配置，且成本可觀。

五角大廈與美國海軍皆將相關評論請求轉交白宮處理；被問及川普是否有意遷移未來福特級航艦艦島時，白宮則以新發布的國安備忘錄回應，但這份文件並未直接談及這個議題。

另一名熟悉彈射器與艦島調整討論的美國官員指出，海軍十分重視這兩項議題，因為一旦調整，可能會帶來工程延宕與成本失控等問題。

13日發布的國安備忘錄規定，未來福特級航艦須採用傳統蒸汽彈射系統，而非現行的先進電磁彈射器。備忘錄強調政府偏好「成熟、可靠且負擔得起的技術與軍艦設計」。

多位官員表示，這類變更同樣可能耗資數十億美元，並進一步加劇美國造艦產業長期延誤的問題。

福特級首艦「福特號」歷時17年才竣工。當時因採用眾多新科技，導致進度延誤，其中之一就是電磁彈射器。海軍後來證實，這套系統表現優異。

福特級航艦未來將逐步取代自1960年代末服役至今的尼米茲級（Nimitz-class）航艦。

3位熟悉相關計畫的現任與卸任美國官員向華郵表示，將艦島設置於艦體後段，其實是出於效率與安全考量：這樣的設計不僅能讓艦載機停放位置更靠近彈射器，縮短出動戰機所需時間，也能減少戰機返航降落時受到的氣流擾動，提升降落安全性。