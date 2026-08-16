快訊

移工受暴卻被迫道歉 她10年陪伴看見庇護最無力困境

兩岸觀策／後備軍人只想免召 從漢光看全民防衛困境

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦！專家示警中國多1機會

聽新聞
0:00 / 0:00

拉拉颶風豪雨襲擊夏威夷 州長宣布緊急狀態

中央社／ 夏威夷15日綜合外電報導

熱帶氣旋拉拉（Lala）已增強為颶風，今天在夏威夷大島帶來強風豪雨，氣象預報人員警告，美國太平洋州恐全境面臨危險的洪患。

法新社報導，拉拉於當地時間今天上午9時左右增強為一級颶風（等級最強為五級），最大風速達每小時約120公里。

位於夏威夷大島的夏威夷郡已發布颶風警報，其他7個主要島嶼，包括毛伊島（Maui）、莫洛凱島（Molokai）、卡胡拉威島（Kahoolawe）、拉奈島（Lanai）、歐胡島（Oahu）、考艾島（Kauai）以及尼豪島（Niihau），則發布熱帶風暴警報。

預計拉拉將在大島帶來10至20英寸的降雨，局部地區累積雨量甚至可能達到25英寸。

美國國家颶風中心公告指出：「這波降雨將造成威脅生命的洪患及土石流，特別是在地勢陡峭的區域。」

公告並說，預計風暴潮將帶來30至90公分的水位上升，並伴隨「巨浪與危險風浪」。拉拉帶來的湧浪將於週末持續增強，可能造成「致命的瘋狗浪和離岸流」。

惡劣天候可能持續到明天。

夏威夷州長葛林（Josh Green）表示：「這是一個嚴重的風暴。」他已宣布全州進入緊急狀態，以確保夏威夷及各縣「有足夠資源清除災後殘骸、維護基礎設施，並採取應對準備措施」。

夏威夷 颶風 豪雨

延伸閱讀

破紀錄雨彈轟炸！千葉豪雨正式命名 成田機場7千人等車排長龍

菲律賓連日暴雨釀22死 小馬可仕重申防洪弊案究責

影／印尼規模7.7強震至少20死！數千人驚逃 救援隊瓦礫堆搜生還者

影／每小時破100毫米！千葉豪雨增至8死 空拍街道民宅大範圍泡水

相關新聞

美維吉尼亞州立大學槍擊釀5傷 警方調查中無人被捕

美國維吉尼亞州立大學今天凌晨發生涉及多名嫌犯的槍擊事件，5人因此受傷，校園一度封鎖。警方目前正在進行調查，尚無人被捕

華郵：美民眾陷AI焦慮 已成期中選舉熱門議題

華盛頓郵報十四日報導，美國人對人工智慧（ＡＩ）的焦慮感，在愈來愈接近的十一月期中選舉前形成一股政治力量，參選人紛紛就ＡＩ對經濟、就業、企業權力等方面的影響提出政見，兩大黨也在興建資料中心的計畫上較勁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。