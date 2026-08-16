拉拉颶風豪雨襲擊夏威夷 州長宣布緊急狀態

熱帶氣旋拉拉（Lala）已增強為颶風，今天在夏威夷大島帶來強風豪雨，氣象預報人員警告，美國太平洋州恐全境面臨危險的洪患。

法新社報導，拉拉於當地時間今天上午9時左右增強為一級颶風（等級最強為五級），最大風速達每小時約120公里。

位於夏威夷大島的夏威夷郡已發布颶風警報，其他7個主要島嶼，包括毛伊島（Maui）、莫洛凱島（Molokai）、卡胡拉威島（Kahoolawe）、拉奈島（Lanai）、歐胡島（Oahu）、考艾島（Kauai）以及尼豪島（Niihau），則發布熱帶風暴警報。

預計拉拉將在大島帶來10至20英寸的降雨，局部地區累積雨量甚至可能達到25英寸。

美國國家颶風中心公告指出：「這波降雨將造成威脅生命的洪患及土石流，特別是在地勢陡峭的區域。」

公告並說，預計風暴潮將帶來30至90公分的水位上升，並伴隨「巨浪與危險風浪」。拉拉帶來的湧浪將於週末持續增強，可能造成「致命的瘋狗浪和離岸流」。

惡劣天候可能持續到明天。

夏威夷州長葛林（Josh Green）表示：「這是一個嚴重的風暴。」他已宣布全州進入緊急狀態，以確保夏威夷及各縣「有足夠資源清除災後殘骸、維護基礎設施，並採取應對準備措施」。