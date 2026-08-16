美民主黨敲定2028總統初選日程 南卡羅來納州打頭陣

根據今天通過的選舉年度日程，爭取2028年民主黨總統提名的人選，將需要盡早在黑人、拉丁裔選民及工會會員是重要支持群體的州展現實力。

美聯社報導，這項初選安排打破愛荷華州傳統上率先舉行投票的地位，改由南卡羅來納州打頭陣，於2028年1月22日投票，隨後是2月1日的內華達州。根據民主黨全國委員會在德州會議上通過的方案，新罕布什爾州、新墨西哥州、密西根州及維吉尼亞州也將在2月陸續舉行初選。

民主黨全國委員會主席馬丁（Ken Martin）接受訪問時提到，這次排定的日程非常關鍵，因為若想在大選中勝出，「你必須經受實戰淬鍊，證明自己曾在全國各地不同的社群前競選，並爭取過他們的支持」。

面對預期規模龐大的參選陣容，部分可能參選人已造訪南卡羅來納州等初選前哨站。民主黨領袖表示，在共和黨籍總統川普第2任期結束後，這樣的日程順序將能為參選人提供奪回白宮的最佳機會。

曾參與多次總統大選的民主黨策士芬尼（KarenFinney）表示：「參選人必須證明自己能深入南方，與非裔選民及農村選民對話，同時也得西進，聊畜牧與採礦議題，還要走訪邊境州，與工會成員交流。最終能脫穎而出的人，必定是身經百戰的強者。」

曾參選總統、也是前佛蒙特州州長的迪恩（HowardDean）回憶起自己擔任民主黨全國委員會主席的時期。當時，民主黨將內華達州和南卡羅來納州排在愛荷華州和新罕布什爾州後面。他說，這次最新的調整甚至更好。

他說：「整體而言，這些州更能反映出全美的人口縮影，而愛荷華州和新罕布什爾州則不然。」

愛荷華州民主黨主席哈特（Rita Hart）表示，若在初選初期跳過愛荷華州，將會邊緣化重要選民的聲音，並讓預料將繼續把愛荷華州列為初選首站的共和黨取得政治優勢。