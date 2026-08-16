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美維吉尼亞州立大學槍擊釀5傷 警方調查中無人被捕
美國維吉尼亞州立大學今天凌晨發生涉及多名嫌犯的槍擊事件，5人因此受傷，校園一度封鎖。警方目前正在進行調查，尚無人被捕。
美聯社報導，槍擊事件發生在維吉尼亞州立大學（Virginia State University）宿舍區附近，校警與徹斯特菲郡（Chesterfield County）警方在宿舍外發現5名傷者。根據校方聲明，其中至少1人確認為在校學生。
今天稍晚，警方仍在調查這起槍擊案，事件發生之際正值維吉尼亞州立大學新學年開始。
警方與校方尚未公布任何傷者身分。郡警方指出，5名傷者皆被送醫，其中1人原先被列為有生命危險，後來改列為危急；其他人的傷勢則無生命危險。
校方表示，確認為學生的傷者傷勢並無生命危險，已獲准出院。
校方今天稍早發布聲明說，這起槍擊案涉及「多名嫌犯」。校方後來宣布，執法人員認為校園師生已無立即危險，校園封鎖也已解除。
維吉尼亞州立大學是一所歷史悠久的非裔大學，位於艾特立克（Ettrick），距離該州首府里契蒙（Richmond）約40公里。
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