華郵：美民眾陷AI焦慮 已成期中選舉熱門議題

華盛頓郵報十四日報導，美國人對人工智慧（ＡＩ）的焦慮感，在愈來愈接近的十一月期中選舉前形成一股政治力量，參選人紛紛就ＡＩ對經濟、就業、企業權力等方面的影響提出政見，兩大黨也在興建資料中心的計畫上較勁。

根據華郵截至十日對一二○○個競選網站的分析，今年有數百位想角逐聯邦參、眾議員或州長的參選人，在競選網站清楚說明與ＡＩ或興建資料中心有關的政見，全美各地選舉近四成涉及ＡＩ議題。

根據統計，兩大黨參選人競選網站對ＡＩ政策的關注程度，甚至超過對以色列、製造業與種族主義等長期存在的政治議題關注。

資深選舉專家、民調專家及分析師直言，很少看到一個新議題能如此迅速崛起為一股政治力量。美國維吉尼亞大學分析師康狄克形容，ＡＩ已從無人在意的事物變成無所不在。

有意後年問鼎白宮的潛在熱門競爭者，像共和黨籍副總統范斯及民主黨籍加州州長紐森，也都在討論ＡＩ政策。地方政治人物部分，共和黨籍州長艾伯特一改原本對州內興建資料中心計畫毫無保留的支持，八月稍早頒布全面監督法規。

但兩黨尚未能樹立讓對ＡＩ技術感到擔憂的選民，能產生共鳴的明確立場。政治諮詢與公關公司「彈弓策略」合夥人凱斯說，誰能做到這點，就能獲得「豐厚的政治回報」。

多項民調顯示，極高比例美國人對ＡＩ在經濟扮演的角色「非常擔憂」，不希望資料中心蓋在自家附近，並認為資料中心將造成水電費漲價、ＡＩ導致勞工丟掉飯碗，且美國人普遍認為ＡＩ「弊多於利」。

共和黨民調公司Cygnal創辦人兼執行長布坎南說，自去年底起在焦點團體發現一種新模式，即某名受訪者會主動滔滔不絕抱怨ＡＩ或資料中心，並引起在座其他人跟進。