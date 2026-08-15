美國1900萬顆蛋召回！疑腸炎沙門氏菌污染 FDA列最高風險等級

美國食品暨藥物管理局（FDA）表示，約1900萬顆自願召回的雞蛋存在導致嚴重健康風險的合理可能性，包括死亡。

法新社報導，中西部家禽服務公司（Midwest Poultry Services）於7月22日自願召回這批雞蛋，原因是可能受腸炎沙門氏菌污染。

這種細菌可能引發致命感染，尤其對幼童、老人及免疫力較弱者風險更高。

FDA於12日將這次召回事件列為第一級（Class1），意味「違規產品可能導致使用者或接觸者發生死亡或嚴重不良健康後果」。

這批雞蛋於6月6日至7月3日間在德州生產，最後銷售日期或有效日期落在7月20日至8月17日間，分銷至德州、奧克拉荷馬州、阿肯色州、路易斯安那州、新墨西哥州和密西西比州的商店及零售消費者手中。

這次召回共涵蓋158萬9577打雞蛋，包括多種品牌的白殼蛋與非籠飼褐殼雞蛋（brown cage free shelleggs）。

公司表示，透過主動環境監控措施和嚴謹的內部調查，在德州兩處農場發現問題，並且已經啟動自有的檢測程序，以找出可能的沙門氏菌來源。