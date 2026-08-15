鎖定期中選舉！川普大打治安牌宣傳犯罪率下降 企圖轉移經濟疑慮

美國總統川普今天大肆宣傳國內暴力犯罪率下降，證明他的法律與秩序及強硬移民政策奏效，企圖在11月期中選舉前轉移外界對經濟疑慮的關注。

路透社報導，川普造訪紐約州拿索郡警察官校（Nassau County Police Academy），公布聯邦調查局（FBI）2025年的最新數據，顯示暴力犯罪創下有紀錄以來最大的年度降幅。

共和黨人正尋求能引起搖擺選民共鳴的議題，這些選民對通膨及美伊戰爭造成的經濟衝擊感到不滿；共和黨同時也將民主黨人塑造成與公共安全脫節的形象。

川普發表了一場內容廣泛的演說，涵蓋犯罪、移民、伊朗、紐約州政治等議題。

他在沒有提出證據的情況下主張，他的大規模驅逐移民行動是犯罪率下降的主要推手，不過專家表示，犯罪率下滑並非單一原因所致。

川普說：「我們正把他們通通趕出去。」

然而數據顯示，犯罪率的下降早於川普重返白宮之前，謀殺率在2023年和2024年就已暴跌至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的低點。

包括謀殺在內的部分暴力犯罪，在川普第一任期尾聲的疫情期間曾激增至數十年來的最高水準。

根據聯邦調查局的報告，2025年謀殺和非過失致死罪估計減少18.1%，搶劫案估計下降18.5%。整體暴力犯罪減少9.3%，財產犯罪則下降12.4%。

路透社指出，這波犯罪率下降趨勢出現在大大小小的城市，無論當地官員推崇強勢執法還是進步派警察改革，亦或警力密度高低皆然，這顯示全美這股趨勢無法僅歸功於單一政策。

川普長期以來一直抱怨國內出現「犯罪猖獗」現象，尤其是在民主黨執政的城市，並以此為由合理化聯邦政府的強勢干預，包括去年派遣聯邦幹員與國民兵（National Guard）進駐華府。

他近日也加強抨擊自稱為民主社會主義者的紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani），以及其他反對政府執法手段的候選人。