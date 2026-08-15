快訊

印尼規模7.7強震至少20死！數千人驚逃…救援隊瓦礫堆搜生還者

許光漢吃過！韓國3大燒肉名店「囕盈豚」登台北大巨蛋開台灣首店

護理師與陳幸妤對話流出？ 自清從未參與趙醫師感情「只是診所員工」

聽新聞
0:00 / 0:00

2架美航班機竟用同一航班號！航路空中交會 管制員急出手避災難

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國航空一架波音737客機從委內瑞拉卡拉卡斯的西蒙．玻利瓦國際機場起飛。資料照片。路透
美國航空一架波音737客機從委內瑞拉卡拉卡斯的西蒙．玻利瓦國際機場起飛。資料照片。路透

美國亞利桑那州鳳凰城一名飛航管制員14日發現，兩架美國航空（American Airlines）客機竟同時使用「American 2482」呼號，一架正從芝加哥抵達，另一架則剛從鳳凰城起飛。由於兩機航路逐漸交會，航管員迅速採取行動避免混淆，並讓兩架飛機保持安全距離，避免一場重大災難。

ABC新聞報導，事件發生在14日午夜過後不久。錄音顯示，管制員察覺兩架飛機使用相同呼號後，分別稱為「抵達的American 2482」及「起飛的American 2482」，避免機師誤認指令對象。

兩架飛機當時逐漸接近，若機師誤以為管制員是在指示自己飛到相同高度，可能造成危險。管制員讓抵達航班維持在起飛航班上方，並限制後者爬升高度，同時確認兩架飛機在相距數公里時已彼此目視。

兩機安全交會後，抵達航班機師稱讚管制員「做得很好」。這名管制員則回應：「這原本可能會是一場災難，但我很高興最後順利解決了。」他表示，自己從事飛航管制工作25年，從未遇過兩架飛機使用相同呼號，還在空中幾乎交會的情況，直呼「相當不可思議」。

航安專家阿羅約（Steve Arroyo）表示，他在聯合航空（United Airlines）工作40年間，也只遇過幾次類似問題。他推測，可能是航空公司簽派中心在確認飛行計畫時，沒有注意到兩架使用相同航班編號的飛機會同時在空中。

美航2482號航班固定往返芝加哥與鳳凰城，通常由同一架飛機執飛。但當天從芝加哥出發的班機因天候延誤，美航另外在鳳凰城安排一架飛機，讓原定航班準時起飛，結果造成兩架2482號班機短暫同處一片空域。

美國聯邦航空總署（FAA）與美航都將調查事件原因，雙方也表示，很高興事件最終安全落幕。

航班 美國航空 飛機 美國

延伸閱讀

2周內3起！雪梨機場飛機險相撞 澳洲當局展開調查

波音客機窗戶爆裂、乘客差點被吸出 調查指引擎風扇斷裂釀禍

國際小學堂／川普新空軍一號 爭議聲中首航

怕被伊朗打下來...川普認了祕密換機：特勤說要換的 我才沒在怕

相關新聞

美驅逐艦南海失去電力4天！廁所空調全停 連供餐都成問題

美國海軍學會新聞網（USNI News）14日報導，美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold，DDG-65）上個月在南海發生故障，失去電力長達4天。

不只航艦！林肯號打擊群4月就爆驅逐艦水兵落海 獲救後送治療

美國海軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）已部署超過250天，艦上生活條件引發外界擔憂，並傳出有一名水兵跳海後獲救。CNN一名「林肯號」水兵及兩名美國官員說法指出，「林肯號」打擊群另有一名水兵春季落海。

美國密西根爆連環槍擊釀5死1命危 39歲槍手嫌犯也被發現死亡

美國密西根州14日發生一連串槍擊事件，造成5人喪命，另有1人傷勢危急。執法部門隨後展開大規模追捕，最終發現嫌犯死亡。

美國捐血站驚見「全裸男」躲天花板偷窺 拒捕持鐵管攻警遭制伏

美國加州弗雷斯諾（Fresno）1間血漿收集中心（Grifols Plasma Center）日前發生1宗全裸男偷窺襲警鬧劇。1名女子在當地1間血漿收集中心抽血時無意中抬頭，竟與天花板縫隙中的「1雙眼睛」四目交接。警方接報到場後，發現1名男子一直匿藏在天花板夾層中偷窺。該名男子不僅拒捕，更在夾層中大肆破壞，最終警方發射胡椒球彈將其制服。該名男子跌出天花板時竟全身赤裸，他將面臨使用致命武器襲擊等多項控罪，事件中幸無人受傷。

槍殺健保CEO引發兩極輿論 曼吉昂認罪恐判終身監禁

28歲男子曼吉昂（Luigi Mangione）今天就跟蹤指控向聯邦法官認罪時，坦承在紐約曼哈頓（Manhattan）街...

美控中國洗產地 台日韓列「第一類」轉運區

白宮貿易與製造業政策辦公室十三日公布題為「轉運大騙局」報告，將「存在非法轉運中國商品風險的國家與地區」分為三類。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。