快訊

「以後也記得好好吃飯！」46歲網紅肥大叔告別式 粉絲冒雨送行

大學生每月1萬元生活費夠用嗎？她苦嘆「真的很窮」 兩派網友掀論戰

銀行搶客、高利喊到3% 想把台幣定存變大可以這麼做

聽新聞
0:00 / 0:00

美驅逐艦南海失去電力4天！廁所空調全停 連供餐都成問題

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」。資料照片。路透
美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」。資料照片。路透

美國海軍學會新聞網（USNI News）14日報導，美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold，DDG-65）上個月在南海發生故障，失去電力長達4天。

報導指出，電力中斷導致水兵無法使用廁所和空調，艦上也無法正常供餐。美國第7艦隊發言人科默中校（Cmdr. Matthew Comer）在聲明中表示，這起事件發生在7月24日，「班福特號」在印太地區執行例行任務期間通報發電機工程事故，導致電力中斷，飲水也受到影響，但無人受傷。

科默沒有回答水兵如何處理排泄物的問題，但讚揚艦上官兵應對時展現「韌性、毅力、專業精神與堅定不移的沉著」，並表示隸屬「華盛頓號」航空母艦打擊群的巡洋艦「斯莫爾斯號」（USS Robert Smalls，CG-62）協助為官兵提供膳食。

「班福特號」7月28日抵達菲律賓蘇比克灣，由「艦艇修理設施－日本區域維修中心」（Ship Repair Facility – Japan Regional Maintenance Center）人員接應，船員隔天入住艦外承包住宿設施。科默表示，電力於7月30日恢復，所有維修工作於8月7日完成，隨後移動泊位加油，並於8日離開蘇比克灣。

「華盛頓號」航艦打擊群其他艦艇已通過麻六甲海峽，很可能正前往中東。船艦觀察人士指出，先前一直與「華盛頓號」航空母艦打擊群一同行動的「班福特號」並未隨行，而於13日駛入日本橫須賀停泊。美國海軍正在調查這起工程故障的原因。

南海 電力 驅逐艦 廁所 美國 美國海軍

延伸閱讀

林肯號航艦部署逾250天狀況惡化 美調華盛頓號接替

不只航艦！林肯號打擊群4月就爆驅逐艦水兵落海 獲救後送治療

林肯號200天未靠港…華盛頓號將接替 赫塞斯駁：情況被扭曲

林肯號官兵苦熬200天未靠港！華盛頓號預定赴中東接替 防長斥報導扭曲

相關新聞

美驅逐艦南海失去電力4天！廁所空調全停 連供餐都成問題

美國海軍學會新聞網（USNI News）14日報導，美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold，DDG-65）上個月在南海發生故障，失去電力長達4天。

不只航艦！林肯號打擊群4月就爆驅逐艦水兵落海 獲救後送治療

美國海軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）已部署超過250天，艦上生活條件引發外界擔憂，並傳出有一名水兵跳海後獲救。CNN一名「林肯號」水兵及兩名美國官員說法指出，「林肯號」打擊群另有一名水兵春季落海。

美國密西根爆連環槍擊釀5死1命危 39歲槍手嫌犯也被發現死亡

美國密西根州14日發生一連串槍擊事件，造成5人喪命，另有1人傷勢危急。執法部門隨後展開大規模追捕，最終發現嫌犯死亡。

美國捐血站驚見「全裸男」躲天花板偷窺 拒捕持鐵管攻警遭制伏

美國加州弗雷斯諾（Fresno）1間血漿收集中心（Grifols Plasma Center）日前發生1宗全裸男偷窺襲警鬧劇。1名女子在當地1間血漿收集中心抽血時無意中抬頭，竟與天花板縫隙中的「1雙眼睛」四目交接。警方接報到場後，發現1名男子一直匿藏在天花板夾層中偷窺。該名男子不僅拒捕，更在夾層中大肆破壞，最終警方發射胡椒球彈將其制服。該名男子跌出天花板時竟全身赤裸，他將面臨使用致命武器襲擊等多項控罪，事件中幸無人受傷。

槍殺健保CEO引發兩極輿論 曼吉昂認罪恐判終身監禁

28歲男子曼吉昂（Luigi Mangione）今天就跟蹤指控向聯邦法官認罪時，坦承在紐約曼哈頓（Manhattan）街...

美控中國洗產地 台日韓列「第一類」轉運區

白宮貿易與製造業政策辦公室十三日公布題為「轉運大騙局」報告，將「存在非法轉運中國商品風險的國家與地區」分為三類。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。