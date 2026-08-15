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美國密西根爆連環槍擊釀5死1命危 39歲槍手嫌犯也被發現死亡
美國密西根州14日發生一連串槍擊事件，造成5人喪命，另有1人傷勢危急。執法部門隨後展開大規模追捕，最終發現嫌犯死亡。
紐約郵報與當地媒體報導，密西根州州警指出，這起血案最先發生在米索基郡（Missaukee County）一處住宅，警方在中午前不久發現3人死亡，之後又發現2名遇害者，一人在惠特洛克湖（Whitlock Lake）附近樹林中，另一人則在另一處住宅內。
槍擊案促使大批警力進駐，州警要求民眾遠離現場，讓調查人員進行現場工作，隨後緊急搜索39歲嫌犯希克曼（Chad Hickman），認為他可能駕駛一輛尾門變色的白色皮卡車，並警告希克曼可能持有武器且具有危險性，要求民眾看到他時不要接近。不過，希克曼最終被發現死亡，目前死因尚不清楚。
警方尚未公布遭槍擊者身分及槍擊事件起因。密西根州警一名發言人表示：「這不僅對我們的調查人員和州警來說很困難，對這個社區而言也非常艱難。你知道，這樣的損失是一場悲劇。」他並表示，警方將徹底調查，確保社區居民掌握目前情況及調查過程中的最新發現。
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