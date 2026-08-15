美國捐血站驚見「全裸男」躲天花板偷窺 拒捕持鐵管攻警遭制伏

美國加州弗雷斯諾（Fresno）1間血漿收集中心（Grifols Plasma Center）日前發生1宗全裸男偷窺襲警鬧劇。1名女子在當地1間血漿收集中心抽血時無意中抬頭，竟與天花板縫隙中的「1雙眼睛」四目交接。警方接報到場後，發現1名男子一直匿藏在天花板夾層中偷窺。該名男子不僅拒捕，更在夾層中大肆破壞，最終警方發射胡椒球彈將其制服。該名男子跌出天花板時竟全身赤裸，他將面臨使用致命武器襲擊等多項控罪，事件中幸無人受傷。

捐血抬頭驚見「天花板有眼」 職員隨即報警

事發於當地時間7月29日早上約7時40分，地點為弗雷斯諾市中部的1間血漿收集中心。當時中心內有市民正在抽血及捐血漿，其間有人察覺頭頂傳來異樣，抬頭一看，赫然發現1名男子正從天花板的縫隙中向下「偷窺」。

中心職員得知大驚，隨即致電911報警，指有人匿藏在建築物的天花板或牆壁內。警方接報後迅速趕抵現場了解。

裸男拒捕狂襲警 踢爆水管致水浸

警方接報趕至現場，迅速鎖定匿藏於天花板夾層的男子。然而，該名男子拒絕配合警方指示，在狹窄的夾層空間內不斷攀爬移動以躲避追捕。期間，他情緒激動，不單將天花板的雜物踢下，更向警員丟鐵管等硬物，險些擊中1名警員頭部。

在雙方對峙期間，男子更踢破了天花板內的水管，導致大量積水湧入血漿中心，現場頓時水浸，一片混亂。為盡快控制場面，警方最終需出動胡椒球彈（Pepper balls）壓制，終成功逼男子爬出並制服。

男子全裸被捕送院 面臨多項重罪起訴

當警方將該名男子從天花板夾層帶出時，發現他竟然全身赤裸，令在場人員及警員皆感到錯愕。男子隨後被送往當地醫院接受身體檢查。

警方表示，該名男子目前面臨多項嚴重指控，包括使用致命武器襲擊他人、拒捕、非法入侵及破壞財物等。至於他為何會全裸藏身於血漿中心的天花板，以及其背後是否涉及其他犯罪動機，警方目前仍在進一步調查。

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文章授權轉載自《香港01》