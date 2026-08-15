槍殺健保CEO引發兩極輿論 曼吉昂認罪恐判終身監禁

28歲男子曼吉昂（Luigi Mangione）今天就跟蹤指控向聯邦法官認罪時，坦承在紐約曼哈頓（Manhattan）街頭槍殺了聯合健康保險公司（United Healthcare）主管。

法新社報導，在這起震撼美國企業界並引發全國高度關注的案件中，曼吉昂被控於2024年12月殺害聯合健康保險公司執行長湯普森（Brian Thompson），據稱是為了抗議美國保險制度。

曼吉昂就跟蹤指控向聯邦法官認罪時坦承：「在12月4日早上，我在曼哈頓開槍射殺湯普森先生，導致他死亡。」

曼吉昂將於12月18日接受宣判，檢方表示將求處他終身監禁。

曼吉昂之前在聯邦法院面臨跟蹤罪名指控，同時在紐約州法院面臨謀殺罪名指控。不過，他的律師今天要求撤銷州級指控，以避免他因同一行為遭兩次起訴。

跟蹤罪與謀殺罪都可能導致終身監禁。另外兩項原本可能判處死刑的聯邦指控，已於今年稍早遭法官駁回。

這起案件進一步撕裂本已高度兩極化的美國輿論。由美國總統川普領導的保守派人士呼籲對曼吉昂嚴懲以儆效尤，檢方也表示，曼吉昂應受到嚴厲懲罰。

然而，大批曼吉昂支持者聚集在曼哈頓法院外聲援。當時法院周邊戒備森嚴，一架直升機在上空盤旋。

湯普森遇害事件，引發美國社會對高獲利商業醫療保健體系長期累積的不滿，一些社群媒體使用者甚至將曼吉昂描繪成英雄。