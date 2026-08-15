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美控中國洗產地 台日韓列「第一類」轉運區
白宮貿易與製造業政策辦公室十三日公布題為「轉運大騙局」報告，將「存在非法轉運中國商品風險的國家與地區」分為三類。
美聯社和英國金融時報十三日報導均點出，上述報告公布的時間，距離可能的華府「川習會」只剩約六周。
台灣和南韓、加拿大、歐盟、印度、以色列、日本及墨西哥被列為「第一類」，即與中國大陸相關的商品數量龐大、產業基礎多元化且對美出口平台發達，在正常貿易流動存在非法轉運風險的國家與地區。
該報告引用官民資料數據估計，每年透過「洗產地」規避美國關稅的商品規模，約在三四二億美元至三○三○億美元間，中間推估值則是七五○億美元（台幣約二點四兆元），美國因此短收數百億美元的關稅。
對中鷹派的美國總統貿易與製造業高級顧問納瓦羅十三日指控，中國長期透過大規模且一整套極複雜的洗產地騙局，將商品運往四十多個國家與地區包裝和簡單組裝，「洗白」出口商品，以規避美國關稅。
美國貿易代表葛里爾也聲明，轉運是坐享總統川普和其他國家與地區貿易協議成果的行為，由不守信用的出口商持續進行，這「往往正是川普政府加徵關稅的原因」。
納瓦羅說，美國海關與邊境保護局（ＣＢＰ）計畫運用人工智慧（ＡＩ）阻止這種轉運；一旦發現進口商偽造商品的原產地，將追溯課徵關稅，約可回溯一年。
我經濟部表示，美國並非認定台灣有違規轉運行為，政府會加強管控措施，經濟部也會與財政部關務署合作，嚴防洗產地行為。
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