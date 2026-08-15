美轟「轉運大騙局」 控台日韓等40多國協助大陸規避關稅

白宮13日發布題為「轉運大騙局」（The Great Transshipment Scam）的報告，指稱台灣、日本、南韓、墨西哥等40多個國家，協助北京將貿易改道至美國進口關稅低於中國大陸的國家，非法規避美國關稅，使美國每年損失190億-260億美元稅收。

白宮在這份24頁的報告中，指出這些國家及歐盟協助規避關稅的貿易額達600億美元，同時引述美國政府其他部門及民間機構報告，估計轉運貿易規模介於400億-3,030億美元。

美國訂定轉運層級

報告特別強調中國大陸為把產品送往墨西哥和馬來西亞等地進行包裝和有限的組裝，從事「轉運」行為，致使美國來自中國大陸的進口看似下滑，但卻讓北京持續壯大製造業，從而挑戰美國工廠與就業。

報告指出，中國大陸已建立影子轉運網（The Shadow Transshipment Network），為一套分散式系統，讓中國大陸商品得以換上新的國家身分進入美國市場。

美國認為，約40國參與「轉運大騙局」，大致分為三個等級。第一級是「多元化的高等級者」（Diversified Scale Leaders），包括台灣、日本、南韓、墨西哥、歐盟、加拿大、印度及以色列，與中國大陸關聯貨物的貿易量龐大，同時維持多元的工業基礎，並擁有主要對美出口平台，合法的貿易流動暗藏非法的轉運風險。

第二級是「經濟與中國高度整合的高等級者」，這些國家龐大數量的非法轉運貨物與中國大陸的供應鏈、原料、製造平台與物流系統深度整合，包含越南、印尼、泰國、馬來西亞、巴西及土耳其。

第三級是「小型且有機會的中國目標」，非法轉運貨物量較少，但特定問題會給予中國大陸可乘之機，包括新加坡、菲律賓、寮國、瑞士、阿根廷及阿聯等24國。