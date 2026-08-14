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美大學設「網紅」學位教內容創作 批評者質疑課程價值

中央社／ 鳳凰城14日綜合外電報導

成為網紅雖非傳統職涯路徑，卻已成為許多青少年熟悉的職業選擇。如今，有興趣的學生可在這個領域獲得大學學位，例如就讀美國亞利桑那州立大學（ASU）近期推出的全新「內容創作」學士學位課程。

美聯社報導，ASU的內容創作學士學位與大眾傳播及媒體研究學位的課程有部分重疊，主要差異在於前者有一系列專門選修課，包括podcast錄製、攝影棚製作和鏡頭表現。

ASU宣布設立內容創作學位後，迅速引起多方質疑。有人認為內容創作不算真正的職業，也有人懷疑大學學位是否真的有助在社群媒體發展事業。

隨著整體學生人數下滑，試圖延攬新生的大學紛紛開設新主修課程，希望讓學生掌握當今職場所需技能。不過這些學位是否真能帶來就業機會，仍有待討論。

過去幾年來，許多高等教育學府已開始設立以內容創作為核心的課程，一些學校也有相關證書或輔系，例如雪城大學（Syracuse University）、奎尼匹克大學（Quinnipiac University）及科羅拉多州立大學（Colorado State University）。

聖博納文特大學（St. Bonaventure University）去年冬季也宣布，設立內容創作主修課程。

康乃爾大學（Cornell University）傳播學教授達菲（Brooke Erin Duffy）指出，這些大學課程代表轉捩點，過去一年來，教育界與社會各界逐漸開始認同內容創作是可行的職涯道路。

達菲說，大眾對網紅的典型印象往往是「不斷自拍的年輕女孩，輕鬆就能獲得豐厚回報」。

然而對許多內容創作者而言，現實是他們要投入媒體製作、維繫受眾、開發品牌合作，還要處理與其網路身分相關的商業關係。

達菲表示：「這是一份非常耗時且勞力密集的工作，報酬通常不高，至少一開始是如此。但這些辛苦往往被隱藏起來，人們誤以為這是夢寐以求的工作。」

市場研究公司eMarketer首席分析師威倫斯（MaxWillens）指出，社群媒體本就競爭激烈，未來幾年只會更加白熱化。

eMarketer預測，美國社群媒體內容創作者的收益今年將突破200億美元，但威倫斯認為，有必要了解這個數字對個別創作者的意義。

他說，儘管創作者的內容及粉絲正是這個利潤豐厚產業的基礎，「絕大多數收入並未進到創作者的口袋」。

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