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憂依賴陸AI模型 共和黨參議員籲川普扶植美企

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

根據今天公布的信函，美國共和黨聯邦參議員班克斯擔憂，美國社會可能日益依賴中國的開放權重AI模型，因此呼籲川普政府制定激勵措施，鼓勵美國科技企業開發這類模型。

路透社報導，開放權重（open-weight）模型是指模型核心元件可供公眾取得的人工智慧（AI）系統，例如Meta的Muse Glimmer、輝達（NVIDIA）的Nemotron及新創公司Thinking Machines的Inkling。用戶可下載並針對特定任務微調這些模型，價格也較親民。

相形之下，封閉權重（closed-weight）AI工具一般被視為功能更強，模型開發者掌控其核心元件。典型例子包括OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude及谷歌（Google）的Gemini。

中國企業推出的開放權重AI模型在美國日益受到歡迎，引發華府安全疑慮，擔心中國業者可能在AI產業的某一領域取得優勢。

身為負責監督國家安全議題的聯邦參議院軍事委員會成員，班克斯（Jim Banks）要求美國總統川普（Donald Trump）政府擬定方案，減少對中國製開放權重模型的依賴。他還指出，美國政府應加強限制中企，提高它們使用美國半導體打造自家產品的難度。

班克斯在寫給川普經濟顧問費倫（ChristopherPhelan）的信中表示：「美國絕不能坐視中國開放模型擴散並滲入全球經濟，最終像稀土一樣，在中國選擇的時間和地點被武器化。」

模型 共和黨 美企

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