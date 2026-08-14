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美國民主黨總統提名預測市場 押注眾議員AOC首超紐松

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
預測市場數據顯示，被外界暱稱AOC的歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）機率為18%。 美聯社
預測市場數據顯示，被外界暱稱AOC的歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）機率為18%。 美聯社

根據政治追蹤帳號InteractivePolls昨天引用預測平台Polymarket數據顯示，美國紐約州聯邦眾議員歐加修－寇蒂茲首次在2028年民主黨總統提名的預測市場賠率領先加州州長紐松。

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，預測市場數據顯示，被外界暱稱AOC的歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）機率為18%，微幅領先紐松（Gavin Newsom）的17%；喬治亞州聯邦參議員奧索夫（Jon Ossoff）以16%排名第3，前副總統賀錦麗（Kamala Harris）則為8%。

前運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）和賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）機率則各有5%。

黨內布局態勢在距離2028年大選還有一段時間的此刻出現此一轉變值得關注。雖然歐加修－寇蒂茲和紐松都尚未正式宣布參選，兩人長期以來被視為分別代表民主黨不同派系的潛在熱門人選。

歐加修－寇蒂茲被視為國會中具代表性的進步派人物；紐松則是最突出的建制派領袖之一，時常被點名未來將會角逐白宮大位。

預測市場並非科學性民調，沒有直接衡量選民支持度，而是反映交易者如何押注未來政治發展。因此，市場變動往往受到新聞事件、候選人競爭力，以及誰最有可能參選並且最終獲得提名的臆測所影響。

此一最新變化格外受到矚目，因為在許多早期討論中，紐松一直是呼聲最高的2028年民主黨提名人選。如今歐加修－寇蒂茲賠率上升，顯示交易者愈來愈看好她的提名機會，即使初選季還有超過兩年才會展開。

紐松目前在另一政治預測市場Kalshi仍然最被看好，歐加修－寇蒂茲則排名第2。

民主黨 眾議員 賀錦麗 總統 美國大選

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