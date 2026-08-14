影／前白宮女職員頻摸肚子遭疑「用電擊器叫醒川普」 本人氣炸揭真相

網上陰謀論無奇不有，在8月10日的白宮活動上，一名MAGA派網紅、白宮前女職員Jayme Leagh Franklin的「摸肚子」動作，竟遭質疑是遙控啟動電擊器，叫醒在旁邊疑似昏昏欲睡的美國總統川普（Donald Trump），片段在網路熱傳，她8月12日發文呼冤。

她在社交網站發文反擊，回應寫道「我只是懷孕，你們這群怪胎」（I'm just pregnant you weirdos），意指她當時只是在撫摸自己懷孕的肚子。

現年28歲的Jayme Leagh Franklin屬保守派網紅，她曾是白宮職員，在川普第一任期期間擔任白宮通訊主任，現時她是時尚界媒體The Conservateur的創辦人兼行政總裁。

2026年8月10日，她到訪白宮橢圓形辦公室，出席川普簽署有關兒童疫苗行政命令的儀式，沒想到引來網友猜疑，先質疑為何她會站在川普旁邊，然後她不時摸肚子的動作惹來更多猜測，指她是負責在川普疑似睡著或閉目養神時遙控啟動「電擊器」，以叫醒川普。此陰謀論終引來她的澄清。

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文章授權轉載自《香港01》