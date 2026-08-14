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川普身體不好？心臟科醫師提7大疑點：健檢為何需要22位專科醫師

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國總統川普出席今年1月出席瑞士世界經濟論壇期間，在加薩和平理事會簽約儀式上與烏茲別克總統交談，可見川普左手手背有一處瘀青。路透／Anadolu Agency
美國總統川普出席今年1月出席瑞士世界經濟論壇期間，在加薩和平理事會簽約儀式上與烏茲別克總統交談，可見川普左手手背有一處瘀青。路透／Anadolu Agency

曾任美國前副總統錢尼心臟科醫師長達27年的瑞納（Jonathan Reiner）12日投書紐約時報，直指美國總統川普身體看起來不太好，並提出7大疑問。他強調自己並非川普的醫師，只能根據公開病歷與影像提出問題，但認為白宮仍有必要向民眾交代。

川普今年6月滿80歲，今年5月接受健檢後，總統醫師巴貝拉表示他「仍然非常健康」。不過瑞納認為，公開資訊仍留下不少疑問。

第一，巴貝拉近期報告指出，川普接受22位專科醫師評估。瑞納表示，即使是最全面的健檢，這樣的人數也非比尋常，質疑為何需要找來這麼多人，應交代他們分別來自哪些專科。

第二，川普雙手經常出現明顯瘀青。白宮解釋，這與頻繁握手及服用阿斯匹靈有關，但瑞納認為，握手難以解釋左手也出現類似變色，並質疑川普為何服用醫師通常建議劑量4倍的阿斯匹靈。

第三，川普去年夏天因腿部腫脹臨時接受檢查，總統醫師診斷為「慢性靜脈功能不全」。瑞納指出，幾個月前的完整健檢紀錄卻沒有提到腿部腫脹，因此質疑腫脹究竟是慢性問題，還是近期突然出現。

第四，川普在部分公開場合看來難以保持清醒。瑞納表示，這可能符合醫學上的「白天過度嗜睡」，但5月健檢報告沒有提及，醫療團隊是否找到原因、如何處理，外界仍不清楚。

第五，川普2025年10月曾在華特里德國家軍事醫學中心接受心臟及腹部進階影像檢查。總統醫師稱結果沒有異常，但瑞納質疑，究竟是否有特定症狀或臨床事件促使醫療團隊安排檢查。

第六，川普過去的醫療報告曾列出治療落髮的非那雄胺（finasteride），最近一次報告卻未再提及。瑞納表示，重點並非川普是否服用落髮藥，而是白宮是否還有其他處方藥未向外界披露。

第七，川普多次強調自己在蒙特婁認知評估中表現出色。瑞納指出，這只是簡短的基礎篩檢，因此質疑川普為何多次接受測驗，以及是否曾進行更完整的神經認知評估。

瑞納認為，並非所有總統的病歷細節都必須公開，涉及安全的資訊可以保留，但就連軍人、特勤局特工、民間飛行員、校車司機和空中交管人員，都必須定期證明身體能勝任工作，手握大權的美國總統公布年度健檢報告，卻只是尼克森時期以來的慣例而非義務。他認為應建立獨立機制，評估總統的健康與履行職務的能力。

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