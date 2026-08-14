無人機及零組件課新關稅 美出招降低對中依賴

美國總統川普今天對無人機及其零組件祭出大規模新關稅，目的是降低美國企業、執法機關和各州與地方政府對中國無人機技術的依賴。

白宮表示，對國家安全「尤其敏感」的無人機類型，包括重量超過25公斤或具備熱成像功能的系統，將課徵100%關稅；至於最大起飛重量為25公斤的無人機，則將課徵25%關稅。

英國「金融時報」解讀，這項措施是川普政府打擊中國無人機技術的最新行動。去年12月，美國聯邦傳播委員會（FCC）用會停止為來自敵對國家無人機提供無線通信認證為由，禁止進口中國製無人機。

美中科技競爭專家辛格頓（Craig Singleton）今天表示，白宮此舉事關重大，勢必重塑商業市場。他說，美國商界及政府客戶將不得不立即「砸錢轉型」，改用美國或盟國供應商的貨品或零件，即使這些供應商的產品價格更高。

任職捍衛民主基金會（Foundation for Defense ofDemocracies）的辛格頓說：「這項措施主要仍是針對中國，其設計目的是阻止供應鏈洗產地。」

他還認為新關稅堵住FCC措施留下的一個「後門」：原先美國企業仍可購買例如馬達、旋翼和機架等中國零組件，然後在美國境內進行組裝。

來自美國盟友日本、列支敦斯登、韓國、瑞士、台灣及歐盟的無人機，將適用較低的15%關稅稅率；英國的相關技術則適用10%稅率。

川普今天發布的命令還授權美國商務部設立一個「在地化生產」計畫，協助對無人機或零組件進行新投資的企業。

中國本月也收緊對美出口無人機的管制，作為反擊華府對中國科技產品實施限制。北京表示，向美國出口無人機、關鍵零組件及相關技術，都將按照「逐案」方式接受審查。

金融時報2021年7月時引述一份美國內政部（DOI）的內部備忘錄披露，五角大廈自研的無人機比其原本採購的中國製無人機「昂貴8到14倍」，效能也更差。

五角大廈當時斥資逾1300萬美元研發自製無人機，以供政府機構用來替代中製無人機。但當時內政部官員在備忘錄裡稱這些非紅供應鏈的「藍色無人機」，效能不足以執行重要工作。內政轄下所需的民用無人機隊規模是聯邦政府之最，抱怨五角大廈自製無人機的成本和效能表明美國試圖擺脫對中國技術依賴存在困難。

華爾街日報2025年11月一篇分析指出，俄烏戰爭反映無人機帶來戰場革命性轉變，然美國驚覺如今無論高空大型匿蹤無人機還是士兵背包裡可折疊的4軸無人機，中國在技術上已並駕齊驅甚至反超，數量更是碾壓對手。

報導指出，除像RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）以及MQ-20「復仇者」（Avenger）這類大型尖端偵察無人機與長程打擊無人機美中已並駕齊驅外，美國在自殺無人機/滯空彈藥領域已開始落後中國；FPV小型4軸無人機中國更是遙遙領先。

以體積小、成本低、常可摺疊，單兵即可快速部署的FPV（第一人稱視角）4軸無人機為例，美國軍規的Skydio X10D單價高達1.5萬美元，是中國類似產品的3倍以上。中國大疆公司（DJI）的Mavic雖是民用，但被中國武警與軍方廣泛用於偵察。大疆未公布Mavic銷量，估計可年產逾100萬台，而Skydio年產僅數千台。