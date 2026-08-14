林肯號航艦部署逾250天狀況惡化 美調華盛頓號接替

美方官員指出，美軍正準備以華盛頓號航空母艦接替部署在輪調名單上的林肯號。當前林肯號因艦上生活條件惡劣及官兵負擔過重下在中東執行任務，引發美國國內關切。

美方官員證實，隨林肯號（USS Abraham Lincoln）的部署時間拉長至第9個月，多名國會議員均對艦上傳出缺乏食物與個人用品，以及管道倒灌等報導感到關切。

華爾街日報引述一名美方官員昨天證實，8月初曾有一人從林肯號落海，所幸很快獲救。

民主黨聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）致函戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及海軍代理部長高雄（Hung Cao，音譯）指出，林肯號已部署超過250天，且超過200天未曾靠港，改寫連續在海上運作天數紀錄。

布魯門塔表示，依官兵家屬陸續透露相關情況，顯示艦上各項條件正在惡化。據稱林肯號艦上出現食物短缺、廁所故障、淋浴間發霉、飲用水遭污染，另有甲板安全疑慮和郵件系統故障等問題，家屬寄來的包裹都無法送達。

共和黨聯邦眾議員史塔茲曼（Marlin Stutzman）表示，他會要求戰爭部與政府提供最新說明。

他昨天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「歸根結底，我們知道服役人員必須獲得妥善照顧才能安心。」

赫格塞斯昨天在巴拿馬首都巴拿馬市（PanamaCity）的海軍艦艇上向記者表示，外界對林肯號情況的擔憂「完全被歪曲了」。

赫格塞斯說：「我們確保每艘船、每名船員、每位艦長在每一個時刻，都能獲得我們所能提供的一切支援。」還說由於美軍可以輪調艦艇進出戰區，因此能無限期維持對伊朗港口的封鎖。

林肯號於去年11月展開值勤，隨後在美國對伊朗發動戰爭前的今年1月被改派至中東。

林肯號及所搭載的艦載機在美軍空襲伊朗的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）轟炸扮演關鍵角色，隨後並持續參與對伊朗港口的封鎖任務。

駐紮日本的「華盛頓號」（USS GeorgeWashington）航艦近幾週一直在南海，日前曾靠港造訪越南。

華盛頓號在印太的部署本是美軍抗衡中國勢力的一環。根據船舶追蹤數據與一名美國官員說法，華盛頓號近日已與飛彈驅逐艦一同通過馬六甲海峽（MalaccaStrait）向西航行。

分析人士指華盛頓號移防中東，將在太平洋留下暫時的真空期，然而中國已在這塊區域部署自家航艦，擴大影響力。

官員與分析人士表示，這次航艦輪調也引發外界擔憂美國海軍因應全球事件及長期維持作戰的能力。美國海軍目前擁有11艘現役航艦，返港後均需進行維修。

華盛頓郵報指出，去年11月起就部署於阿拉伯海（Arabian Sea）的林肯號航艦因傳出艦上狀況日益惡化，引發國會關切。

專注美軍動態的「軍事時報」（Military Times）本週也揭露，至少有兩名林肯號上的官兵曾試圖跳海，其中一人的妻子表示，她丈夫是因過度操勞乃至油盡燈枯而試圖跳海。