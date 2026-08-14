川普簽國安備忘錄 後續福特級航艦改回蒸汽彈射

華爾街日報今天披露，美國總統川普已指示海軍拆除航空母艦上彈射戰機的複雜電磁彈射系統，改回蒸汽彈射器。此舉恐耗資數十億美元，多年來一直為海軍官員所反對。

美國官員表示，川普今天簽署一項國家安全備忘錄，指示進行這項調整，其中將涉及拆除福特級（Gerald R. Ford-class）航艦所使用的電磁彈射系統。

川普近10年前首度執政期間視察軍艦時，聽到有海軍官兵盛讚蒸汽彈射系統，之後便承諾要回歸蒸汽彈射系統。

川普2017年在時代雜誌（Time）訪問中說，他告訴海軍「給我他X換回蒸汽」彈射系統；但海軍和業界高層反對，原因是拆除已與福特級航艦設計融為一體的電磁彈射系統耗資巨大。

根據川普這次的指示，海軍必須重新設計第4艘福特級航艦「多瑞斯米勒號」（Doris Miller）以及所有後續航艦。至於福特級前3艘「福特號」（USS GeraldR. Ford）、「甘迺迪號」（USS John F. Kennedy）和「勇往號」（USS Enterprise）將保留電磁彈射系統。

川普上個月在賓州一場會議上談及電磁彈射系統時說：「它們沒有那麼好，太複雜了。」

這項備忘錄包括其他數項指令，目的在改善潛艦的維護和修理，並在海軍試圖擴大艦隊規模之際推動外國投資進入美國造船業。

白宮在聲明中表示：「這項決定將使航艦能夠採用經實戰考驗的蒸汽和液壓系統，這些系統比目前更精密的後續系統更具韌性和穩健性。」聲明還說：「這也將振興部分更易於擴展的海事工業基礎。」

2009年加入海軍艦隊的航艦「喬治布希號」（USSGeorge H.W. Bush）是最後一艘採用蒸汽彈射器建造的航艦。喬治布希號是尼米茲級（Nimitz class）。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）海軍專家克拉克（Bryan Clark）表示，以蒸汽彈射器取代電磁彈射器將是複雜的工程，可能耗資數十億美元。

在內部結構上，福特級與尼米茲級已有很大不同，原本容納蒸汽設施的艙段都已經過改造或根本不復存在。在較舊的尼米茲級航艦上，蒸汽不僅為飛機彈射器提供動力，還為供暖系統、生產淡水的蒸發器以及廚房大湯鍋等設備提供動力。管道遍布全艦，進而製造出無數個潛在的故障點。

為福特級航艦製造電磁彈射器與先進攔截索系統（Advanced Arresting Gear）的公司通用原子（GeneralAtomics）表示，恢復使用蒸汽彈射器的決定「需要慎重重新考慮」。這家公司說：「這項決定將對航艦戰備狀態、國家安全和美國的技術優勢產生更廣泛的影響，可能為對手縮小能力差距創造機會。」

製造福特級航艦的杭廷頓英格爾斯工業公司（HII）表示將「與海軍密切合作，執行對建造中的艦艇任何潛在變更」。

中國已在他們最新的航艦上使用電磁彈射器，法國也計劃在自家新航艦採用與福特級相同的系統。