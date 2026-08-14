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甘迺迪中心董事會決再掛川普名 與司法較勁

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國民主黨聯邦眾議員畢提（Joyce Beatty）表示，甘迺迪藝術表演中心董事會今天已投票決定，要將大樓外牆再度掛上總統川普的名字，這已違背了聯邦法官先前的裁決令。

此案經過8個多月的拉鋸，經過如下:

2025年12月：川普主導的董事會首度將川普名字掛上甘迺迪中心（John F. Kennedy Center for thePerforming Arts）外牆；眾議員畢提隨即對川普政府和甘迺迪中心董事會提起訴訟，指控此舉違法。

2026年5月，聯邦法院法官古柏（ChristopherCooper）裁決，在沒有國會授權情況下，這座場館不得更改法定名稱。據此，建築外牆上川普的名字於6月由工人拆除。

如今，董事會鑽法律空間，利用法官先前認定董事會擁有「廣泛營運裁量權」，因此經過表決，技巧地將大樓外牆加上「經川普總統重建與整修」的字樣，並將地名更改為「川普總統廣場」（President DonaldJ. Trump Plaza）。

身為眾議員的畢提，也為甘迺迪中心董事會的當然成員，她證實董事會採取上述作法。

白宮助理新聞秘書休斯頓（Liz Huston）聲明指出：「在川普總統英明領導下，甘迺迪中心正朝著成為全球最傑出的文化機構邁進。」

甘迺迪中心尚未立即回應路透社的置評要求，但一名熟悉情況的消息人士證實了董事會這項決定。

甘迺迪 川普 司法

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