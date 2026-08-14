5月一同訪北京見端倪 美媒揭川普與馬斯克世紀大和解內幕

美國總統川普與全球首富馬斯克曾締結現代美國史上最不尋常且最重要的政治聯盟之一，但兩人將近一年前公開決裂，各方一直試圖讓他們重修舊好。直到川普與馬斯克今年5月一同搭乘空軍一號飛往北京，才為將近一年的努力畫下句點。

華爾街日報13日報導，當時在機上的人士表示，川普與馬斯克看來十分友好。馬斯克談到在美國興建新工廠的計畫；川普則談起最近看過的一段太空發射影片，並詢問馬斯克其中一名年幼兒子的情況。馬斯克還與白宮顧問回憶參與2024年總統大選的往事。

接著，馬斯克帶來一項川普團隊數月來一直希望聽到的消息：他打算在11月期中選舉協助共和黨。知情人士表示，馬斯克已表明計畫投入至少1億美元推動催票行動，協助共和黨維持國會控制權。

知情人士表示，政府高層官員私下急著修復兩人的關係。川普與馬斯克2025年6月公開決裂一天後，副總統范斯與白宮幕僚長威爾斯就悄悄聯絡馬斯克，試圖緩和緊張局勢。三人談得很順利，馬斯克幾天後致電川普，兩人談得也很順利。馬斯克隨後於社群媒體發文，對自己部分言論表達後悔，表示那些話說得太過頭了。

范斯被廣泛視為2028年可能的總統候選人，在修復川普與馬斯克關係方面扮演核心角色，持續與馬斯克及其盟友保持溝通。知情人士指出，馬斯克2025年夏末放棄成立新政黨的計畫，部分原因是希望維持與范斯的關係；一些川普顧問將此視為和解之舉。

華爾街日報先前報導，川普與馬斯克6月爆發爭執後，政府審查SpaceX與聯邦政府的合約，發現其中大多數對國防部與NASA至關重要。此後，SpaceX在美國戰爭機器中的地位更加根深柢固。

知情人士也透露，川普長子小唐納仍與馬斯克保持友好關係。兩人決裂前後，小唐納的創投公司1789 Capital投資了馬斯克的xAI、SpaceX與Neuralink。川普副幕僚長米勒（Stephen Miller）的妻子凱蒂（Katie Miller）曾與馬斯克共事，兩人關係也很密切。

不過，川普同年9月曾告訴一名白宮資深官員，還沒有準備好讓馬斯克重返自己的核心圈子。就在同月，曾努力促成兩人和解的保守派活動人士柯克遇刺。

柯克身邊人士表示，他生前在川普與馬斯克的爭端公開爆發時，持續與馬斯克保持聯繫。川普與馬斯克後來都出席他的追悼會。知情人士表示，川普科技顧問、同時也是馬斯克盟友的薩克斯（David Sacks）向威爾斯建議，試著促成兩人見面。

馬斯克隨後走到川普所在的球場包廂與他短暫交談，離開時川普拍了拍他的手肘。當晚，馬斯克貼出一張兩人在追悼會交談的照片，寫道：「為了查理。」

兩項人事變動也有助緩解緊張關係。一項是曾多次與馬斯克起衝突的川普長期幕僚戈爾（Sergio Gor）被任命為駐印度大使；另一項則是川普重新提名馬斯克盟友艾薩克曼（Jared Isaacman）出任NASA局長。

2025年11月，馬斯克重返白宮，出席川普為沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）舉辦的晚宴。最近幾個月，川普也公開讚揚馬斯克，並在他成為兆元富豪後寄出祝賀信。

川普幕僚透露，川普私下曾說，他和馬斯克永遠不會像以前那麼親近。不過，兩人現在大約每月通話一次，討論人工智慧、中國及全球事件。

白宮表示，川普「建立美國政治史上最偉大的聯盟，其中包括像馬斯克這樣的愛國者，他們堅定致力於維護本屆政府所有歷史性成就」。馬斯克則已表明不會像之前那樣高調，7月接受《經濟學人》採訪時說：「我想，我有點太過涉入政治了。坦白說，我有點做過頭了。」